رهبری با وجود همه تهدیدها در دفتر کار، نه در پناهگاه به آرزوی دیرین خود رسید
وزیر امورخارجه اسبق کشورمان گفت: رهبری با وجود همه تهدیدها در دفتر کار، نه در پناهگاه به آرزوی دیرین خود رسید.
به گزارش ایلنا، محمد جواد ظریف در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
ایران سوگوار شهادت یکی از شجاعترین رهبران تاریخ پرافتخارش در کنار ۱۴۹ دخترک بیگناه مینابی به دست ددمنشان جنایتکاری است که پس از قتل عام و نسلکشی بیگناهان در غزه و تجاوز ۱۲ روزه شکست خورده به ایران سرافراز، دو ماه پیش با آرزو فروشیهای پوچ وکینهتوزانهشان ملت ایران را در داغ نوگلهای پرپر این مرز وبوم نشاندند.
ما ایرانیان دلاور که در چند هزارسال تمدن والای خود متجاوزان ریز و درشت را به زبالهدان تاریخ فرستاده و خود استوار و سربلند ایستادهایم، امروز نیز با وجود همه گلایهها، به تجاوزکاران خارجی به این سرزمین اهورایی، درسی فراموشنشدنی از ایستادگی و صلح طلبی خواهیم آموخت.
درود خدا بر او که با وجود همه تهدیدها با اصرار بر زیستن همچون مردمی که به آنان عشق میورزید و عزت و سربلندیشان همواره بیشترین نگرانیش بود در دفتر کار و نه در پناهگاه به آرزوی دیرین خود رسید و در جوار رحمت بیپایان خدای خوبیها آرام گرفت و درود بر سوگواران سربلند ایران.
