بیانیه وزارت دفاع در پی شهادت وزیر دفاع
به گزارش ایلنا، وزارت دفاع در پی شهادت وزیر دفاع و فرماندهان شهید بیانیه ای صادر کرد.

متن پیام به به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«من المؤمنین رجال صدقو ما عاهدوت الله علیه و منهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلو تبدیلا»

بار دیگر دست پلید شیطان از آستین رژیم جنایتکار آمریکای جهان‌خوار و رژیم منحوس صهیونیسم بیرون آمد و جمعی از خدمتگزاران اسلام و انقلاب در شورای دفاع را به خاک و خون کشیده و به شهادت رساند.

شهدای والا مقامی که با کوله‌بار گرانسنگ از جهاد، ایثار و پایمردی در دوران دفاع مقدس بارها از آزمون‌های سخت و سنگین سرافراز بیرون آمده و عاقبت مهمان یاران شهیدشان گردیدند.

ستاره‌ی درخشان آسمان ایثار و شهادت، امیر سرلشگر خلبان عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، به همراه شهدای والا مقام امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، سردار سپهبد پاسدار شهید محمد پاکبور و امیر دریاسالار علی شمخانی در جلسه شورای دفاع از میهن عزیزمان آسمانی گردیدند.

این شهدای بزرگوار لحظه‌ای از تلاش و مجاهدت خالصانه در مسیر اعتلای اقتدار دفاعی ایران عزیز دریغ نورزیده و تا آخرین نفس بر عهد و پیمان با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی امام راحل و قائد امت اسلام، شهید عظیم‌الشأن حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای استوار ماندند و در معیت آن رهبر معظم به کاروان سید الشهدا پیوستند.

کارکنان وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح که جان فدای ملت عزیز و مقتدر ایران هستند، با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای والا مقام، به ویژه چهارمین وزیر دفاع شهید، با خدا و ملت شریف عهد می‌بندند که لحظه‌ای از دفاع همه‌جانبه از نظام مقدس اسلامی و ایران عزیز کوتاه نیامده و ان‌شاءالله پشتیبان قابل اتکای نیروهای مسلح پر افتخار و مقتدر و همچنین حافظ راه سرخ و عزت‌بخش شهدای والا مقام خواهند بود.

 

