پیام تسلیت روحانی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا، متن پیام حسن روحانی به این شرح است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبّهِمْ یُرْزَقُونَ

ملّت شریف ایران

شهادت رهبر رشید و معظم انقلاب اسلامی، آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای را به محضر بقیه‌الله اعظم و ملت بزرگ ایران و همه آزادگان و دوستداران حرکت اسلامی در سراسر جهان تسلیت می‌گویم.

آن رهبر آزاده و آگاه، همه عمر پربار خویش را در خدمت به آرمان‌های اسلام و انقلاب گذراند و در دوران سی و شش سال رهبری، همه توان خود را در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی، به کار بست و عاشقانه در این راه جان فشانی‌نمود و در پایان نیز در ماه شهادت مولای خود، به دست شقی‌ترین و شرورترین رژیم‌ها، به فوز شهادت – که آرزوی دیرین وی بود - رسید و میراث گرانبهائی را برای ملت ایران و مسلمانان جهان به جای گذاشت.

بی‌شک ملت قدرشناس ایران، با وحدت و هوشیاری، آموزه گرانقدر آن رهبر بزرگ در رویکرد راهبردی عزت، حکمت و مصلحت را به کار خواهد بست و شورای موقت رهبری با درایت و متانت و سرعت، کشور را در این روزهای سرنوشت‌ساز مدیریت خواهد نمود و نیروهای مسلّح با قدرت و هوشمندی و شجاعت، دشمن نابکار را از این جنایت وحشیانه پشیمان خواهند ساخت و دولت خدمتگزار، تلاش خود را در خدمت به ملت نجیب و وفادار مضاعف خواهد نمود.

در این لحظه حساس، انسجام ملّی و آرامش اجتماعی اهمیت مضاعف دارد. از همه جریان‌های سیاسی، نخبگان، دانشگاهیان، علماء و آحاد ملّت ایران دعوت می‌کنم با همدلی و مسئولیت‌پذیری، در حفظ ثبات و اقتدار کشور سهیم باشند. سرمایه اصلی ایران، آگاهی، ایمان، استقامت و وحدت مردم آن است.

در این ماه رحمت، برای شهیدان، علّو درجات، برای بازماندگان صبر و برای ملّت ایران امنیت، عزت و آرامش مسألت دارم.

ایران با اتکاء به قانون و اراده ملّت، مسیر ثبات و پیشرفت را ادامه خواهد داد.

حسن روحانی

۱۴۰۴/۱۲/۱۰

