پیام دادستان کل کشور در پی شهادت رهبر انقلاب

إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون

شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) را به محضر مقدس حضرت بقیه الله الاعظم عج‌الله، ملت بزرگ و پیروز ایران، همه شیعیان و آزادگان جهان تسلیت عرض می‌نمایم.

شهادت این عالم بزرگوار، ذرّیه پیامبر صلّی الله علیه و آله و رهبر کبیر امت اسلامی به دست منحوس‌ترین و ناپاک‌ترین رژیم‌های جهانی بار دیگر چهره سفاکان‌ جهانی را عیان کرد.

همانگونه که مجاهد شهید می‌فرمایند «اوّلین چیزی که شهید به یاد انسان می‌آورد، جهاد فی‌سبیل‌اللّه است؛ شهید در راه خدا حرکت کرده، مجاهدت کرده، به شهادت رسیده.»، این اسوه ایمان، عالم ربانی و رهبر شهید فرزانه در تمام عمر خود به جهاد در راه خدا و مبارزه با پلیدترین نظام‌های جهان پرداخت و به دست استکبار جهانی در ماه مبارک رمضان همانند سرور و مولای ما به شهادت رسید. دشمن بداند که «شهید مظهر ایمان صادق است» و راه شهیدان ما هرگز متوقف نخواهد شد.

این شهادت، سند محکمی بر حقانیت راه پر افتخار انقلاب اسلامی و آرمان‌های آن است. رهبر شهید با خون خود، زوال و نابودی دشمنان اسلام و مستکبران را تضمین کرد و میراث‌دار نهضت عاشورا و مکتب امام خمینی (ره) باقی خواهد ماند.

ملت مقاوم ایران، که همواره در برابر فتنه‌ها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده است، این داغ بزرگ را نیز با صبر و بصیرت زینبی (س) به یک فرصت برای تجدید عهد و پیمان با آرمان‌های والای اسلام و انقلاب تبدیل خواهد کرد. شهادت ایشان، قطعا روحیه جهادی و مقاومت را در تمام آزادی‌خواهان جهان شعله‌ورتر خواهد ساخت.

محمد موحدی

دادستان کل کشور»