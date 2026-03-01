پیام آیت الله سیستانی در پی شهادت رهبر انقلاب

به گزارش ایلنا، پیام آیت الله سیستانی در پی شهادت رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

(إنا لله وإنا إلیه راجعون)

با اندوهی عمیق، شهادت رهبر عالی قدر جمهوری اسلامی، حضرت آیت‌الله آقای خامنه‌ای (رضوان الله علیه)، را به مردم شریف ایران و عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنم.

جایگاه رفیع آن بزرگوار و نقش منحصر به فردشان در سکان داریِ نظام جمهوری اسلامی طی سال‌های متمادی بر همگان آشکار است.

بی‌تردید دشمنان با به شهادت رساندن ایشان و تجاوز گسترده نظامی به کشور، در پی ضربه زدن به ایران عزیز هستند. از ملت بزرگ این مرز و بوم انتظار می‌رود در این شرایط دشوار و حساس، با حفظ وحدت و انسجام ملی، اجازه ندهند متجاوزان به اهداف شوم خود دست یابند.

از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و رضوان الهی، و برای همه داغ‌دیدگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم؛ و لا حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم.

۱۱/ ماه مبارک/۱۴۴۷ هـ ق

علی الحسینی السیستانی