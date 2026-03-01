پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی در پی شهادت رهبر انقلاب
آیت الله آملی لاریجانی در پیامی شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن پیام تسلیت آیت الله آملی لاریجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَیٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن یَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»
شهادت جانسوز رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله العظمی خامنهای(قدس سره الشریف)، ضایعهای عظیم برای ملت بزرگ ایران، جهان اسلام و همه آزادگان و مستضعفان عالم است.
این مصیبت بزرگ، دلهای مؤمنان را سرشار از اندوه و سوگ ساخت و صفحهای پرافتخار از مجاهدت و اخلاص را در تاریخ انقلاب اسلامی رقم زد.
بیتردید این عروج ملکوتی، پاداش سالیان متمادی بندگی خالصانه، مجاهدت مستمر و صبر حکیمانه در مسیر تحقق آرمانهای اسلام ناب محمدی(ص) و استمرار راه نورانی امام راحل عظیمالشأن، حضرت امام خمینی(رضوانالله علیه) بود؛ رهبری که با صلابت، حکمت و شجاعت، کشتی انقلاب را در میان طوفانهای سهمگین دشمنیها هدایت کرد و عزت و استقلال را برای امت اسلامی به ارمغان آورد.
دشمنیها و کینهتوزیهای استکبار جهانی به سرکردگی شیطان بزرگ و رژیم کودککش صهیونیستی هرگز نتوانست اراده پولادین این ملت را درهم بشکند؛ چرا که انقلاب اسلامی، متکی بر ایمان مردم و ساختاری ریشهدار و برخاسته از آرمانهای الهی است، که هیچ گاه و بر اثر هیچ حادثه ای از حرکت متعالی خود باز نخواهد ایستاد ..
همانگونه که فرماندهان دلاور میدان تصریح کردند، با اتکال به حیّ متعال، برای همه سناریوها پیشبینیهای لازم صورت گرفته و مسیر پرافتخار انقلاب با استواری ادامه خواهد یافت.
اینجانب، همگام با ملت مؤمن و قدرشناس ایران اسلامی و سایر ملتهای آزاده جهان، این ضایعه جانکاه را به پیشگاه مقدس حضرت بقیهالله الاعظم(عج)، حوزههای علمیه خصوصا بیت شریف و فرزندان گرانقدر ایشان ، خانوادههای معظم شهدا و عموم ارادتمندان آن رهبر فرزانه در سراسر عالم تسلیت و تعزت عرض مینمایم و از درگاه حضرت احدیت، علو درجات و حشر با اولیای الهی را برای آن عبد صالح، و توفیق ادامه راه منور آن شهید را برای همه ولایتمندان مسألت دارم.
بیتردید ملت بزرگ ایران با تمسک به ایمان، عقلانیت و انسجام، این مرحله حساس را نیز با عزت و اقتدار پشت سر خواهد گذاشت و پرچم پرافتخار انقلاب اسلامی را برافراشته نگاه خواهد داشت.
وَالسَّلَامُ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ جَاهَدَ وَیَوْمَ اسْتُشْهِدَ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیًّا.
صادق آملی لاریجانی»