پیام معاون اول قوه قضاییه بمناسبت شهادت رهبر انقلاب
معاون اول قوه قضائیه، طی پیامی شهادت رهبر انقلاب را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضائیه، طی پیامی شهادت قائد امت، حضرت آیتاللهالعظمی امام خامنهای (قدس سره) را به محضر حضرت بقیةاللهالاعظم ارواحنافداه و ملت ایران و همه مسلمانان و آزادیخواهان جهان تسلیت گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ
روح پرفتوح رهبر پارسا و مجاهد مسلمانان و آزادیخواهان جهان، سیدالشهدای انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنهای به اعلی علیین پیوست و قلب سرشار از عشق به خدا و بندگان رنج کشیده صالحش از حرکت ایستاد ؛ اما دلهای دردمندی که مالامال از عشق به خامنهای است، همواره خواهد تپید و خورشید ولایت آن قائد عظیمالشأن روشنتر از گذشته بر عالم و آدم خواهد تابید.
خدایا ! اگر اینک سید جانباز و دلباختهات پس از عمری مبارزه و مجاهدت در راه دین مبین تو مظلومانه و عزتمندانه به شهادت رسیده و در جوار رحمت بیمنتهایت ماواء گرفته است، اما تو خود میدانی که این مصیبت سهمگین، طوفان عزای سید و سالار شهیدان، امام حسین علیهالسلام را در دلها برپا کرده است و ماتمی چنین با عظمت را تنها لطف تو میتواند تسلیبخش باشد.
خدایا به جان و اصل رهبری که شهامت و شهادت و عظمت و سربلندی را در برابر جبهه استکبار به ملت سربلند ایران بخشید، به دل دردمند بندگان صالحت که حق رهبری سیدالشهدای انقلاب خویش را به خوبی ادا کرده و میکنند، صبر و صلابت عنایت فرما.
رهبر الهی و شهید ما، خامنهای عزیز که اکنون در کنار اجداد مطهرش، متنعم از رحمت و رضوان الهی است، به ملت ایران استقلال و عزت و آبرو بخشید و شجره طیبه و لایزال مقاومت را در میان مسلمانان و آزادیخواهان جهان بنا نهاد.
اینجانب شهادت این رهبر فرزانه را پس از عمری رشادت و مجاهدت در راه پاسداری از قرآن و مکتب اهل بیت(ع) و اعتلای ایران اسلامی به حضرت ولیعصر( ارواحنا فداه)، ملت شریف ایران و امت اسلامی تبریک و تسلیت عرض میکنم.
رژیم جنابتپیشه آمریکا وصهیون ذلیل و زبون بداند که ملت بزرگ ایران و همه آزادیخواهان جهان هرگز از خون پاک رهبر عظیمالشأن خویش نمیگذرند و عاقبت مستبدان و مستکبران و متجاوزان علیه ملت ایران اسلامی، پیشروی آمریکا و صهیونیسم است.
سردمداران فاسد رژیم منفور آمریکا که در رأس مستکبران عالم هستند بدانند که امت اسلام به تقاص خون مطهر ولیامر مسلمین، انتقام سختی از آنها خواهند گرفت و قدرت پوشالی استکباریون هرگز جلودار اراده پولادین و عزم جزم مسلمانان نخواهد بود.
امام خامنه ای سلامالله علیه، الگویی درخشان از این ارادههای پولادین و تربیت یافتگان مکتب اسلام است. او که همه عمر پاک و متعبّد خود را بر قله شرف و کرامت، در دفاع از میهن و نظام جمهوری اسلامی گذرانیده بود، تا واپسین لحظات عمر پربرکت خویش را در راه مقابله با استکبار و استعمار و بدخواهان ایران اسلامی سپری کرد و در همین مسیر شریف و نورانی به آرزوی دیرین خود یعنی جان دادن در راه خدا نائل آمد. فضل و رحمت بیکران خداوند متعال بر آن امام شهید گوارا باد.
بیشک صف استوار آرزومندان این موهبت و پویندگان راه جهاد و شهادت در ایران اسلامی بنیانی مرصوص است که تداوم مسیر نورانی رهبر و ولی ما و دیگر شهدای اسلام و انقلاب را رقم خواهد زد و منهم من ینتظر و ما بدّلوا تبدیلا.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته