پیام تسلیت آیت الله اعرافی بمناسبت شهادت رهبر انقلاب

پیام تسلیت آیت الله اعرافی بمناسبت شهادت رهبر انقلاب
آیت الله اعرافی با صدور پیامی بمناسبت شهادت رهبر انقلاب گفت: ازهمه روحانیون معظم و حوزه‌های علمیه و مبلغان ارجمند و عموم مردم و جوانان و نخبگان و گروه‌های گوناگون و نیروهای مسلح و شجاع می‌خواهیم در صحنه دفاع از اسلام و انقلاب و ایران استوار بمانند و دراین لحظه‌های سرنوشت ساز اتحاد و انسجام خودرا مستحکم سازند و با اقتدار و شجاعت و شکوه خود برگی زرین برتاریخ ایران و اسلام بیافزایند.

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت آیت الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه به این شرح است: 

بسم الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین. 

افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. 

و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون. 

روح اسطوره مقاومت و اسوه مجاهدت و پیشوای امت و جان ملت شهید رمضان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای اعلی الله مقامه به ملکوت اعلی پر کشید و ملت ایران و امت اسلام و حوزه‌های علمیه را به سوگی بزرگ نشاند، این فاجعه دردناک و جانسوز را به حضرت ولی عصر عج و ملت بزرگ و شجاع ایران و امت سرافراز اسلام و مراجع عظام و حوزه‌های علمیه و مستضعفان جهان و محور مقاومت تسلیت می‌گوییم و بر استمرار راه امامین انقلاب اسلامی قدس سرهما و دفاع از استقلال و عظمت میهن اسلامی و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی تأکید می‌ورزیم، پدر ملت و امام شهید و عالیقدر ما منظومه‌ای از فضیلت‌های بی‌شمار و کهکشانی از ویژگی‌های ممتاز بودند که جلوه‌های آن شخصیت یگانه در ایران و جهان درخشید و معادلات جهان را تغییر داد و مایه پیشرفت‌های گوناگون و شکوه ایران و امت اسلام شد و اینک ماییم و ادامه راه شهیدان سرافرازمان و استوار ماندن بر عهدمان با خدا و رسول خدا و مولایمان عج و شهیدان سرافراز، دشمنان و بدخواهان ایران و اسلام بدانند که ملت راه انقلاب و آن شهید رمضان را ادامه خواهد داد و انتقام خون مردم شریف و جوانان عزیز و دانش آموزان گرامی و شهدای گرانقدر را خواهد گرفت و بیاری خداوند متعال ایران متحد و سرافراز و پیروز خواهد شد ان شاءالله. 

ازهمه روحانیون معظم و حوزه‌های علمیه و مبلغان ارجمند و عموم مردم و جوانان و نخبگان و گروه‌های گوناگون و نیروهای مسلح و شجاع می‌خواهیم در صحنه دفاع از اسلام و انقلاب و ایران استوار بمانند و دراین لحظه‌های سرنوشت ساز اتحاد و انسجام خودرا مستحکم سازند و با اقتدار و شجاعت و شکوه خود برگی زرین برتاریخ ایران و اسلام بیافزایند. وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم. 

علی رضا اعرافی
 

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
