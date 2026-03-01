پیام تسلیت آیت الله اعرافی بمناسبت شهادت رهبر انقلاب
به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت آیت الله اعرافی مدیر حوزههای علمیه به این شرح است:
بسم الله قاصم الجبارین و مبیر الظالمین.
افان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم.
و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون.
روح اسطوره مقاومت و اسوه مجاهدت و پیشوای امت و جان ملت شهید رمضان حضرت آیت الله العظمی امام خامنهای اعلی الله مقامه به ملکوت اعلی پر کشید و ملت ایران و امت اسلام و حوزههای علمیه را به سوگی بزرگ نشاند، این فاجعه دردناک و جانسوز را به حضرت ولی عصر عج و ملت بزرگ و شجاع ایران و امت سرافراز اسلام و مراجع عظام و حوزههای علمیه و مستضعفان جهان و محور مقاومت تسلیت میگوییم و بر استمرار راه امامین انقلاب اسلامی قدس سرهما و دفاع از استقلال و عظمت میهن اسلامی و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی تأکید میورزیم، پدر ملت و امام شهید و عالیقدر ما منظومهای از فضیلتهای بیشمار و کهکشانی از ویژگیهای ممتاز بودند که جلوههای آن شخصیت یگانه در ایران و جهان درخشید و معادلات جهان را تغییر داد و مایه پیشرفتهای گوناگون و شکوه ایران و امت اسلام شد و اینک ماییم و ادامه راه شهیدان سرافرازمان و استوار ماندن بر عهدمان با خدا و رسول خدا و مولایمان عج و شهیدان سرافراز، دشمنان و بدخواهان ایران و اسلام بدانند که ملت راه انقلاب و آن شهید رمضان را ادامه خواهد داد و انتقام خون مردم شریف و جوانان عزیز و دانش آموزان گرامی و شهدای گرانقدر را خواهد گرفت و بیاری خداوند متعال ایران متحد و سرافراز و پیروز خواهد شد ان شاءالله.
ازهمه روحانیون معظم و حوزههای علمیه و مبلغان ارجمند و عموم مردم و جوانان و نخبگان و گروههای گوناگون و نیروهای مسلح و شجاع میخواهیم در صحنه دفاع از اسلام و انقلاب و ایران استوار بمانند و دراین لحظههای سرنوشت ساز اتحاد و انسجام خودرا مستحکم سازند و با اقتدار و شجاعت و شکوه خود برگی زرین برتاریخ ایران و اسلام بیافزایند. وما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم.
علی رضا اعرافی