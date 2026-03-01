پیام تسلیت سخنگوی قوه قضاییه به مناسبت شهادت رهبر انقلاب

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه در پیام تسلیتی به مناسبت شهادت رهبر فرزانه انقلاب اسلامی عنوان کرد:

متن کامل این پیام تسلیت بدین شرح است:

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

اللهم انا نشکوا الیک فقد نبینا و غیبه ولینا و کثره عدونا

شهادت بزرگ مقتدای انقلاب اسلامی ایران و رهبر مستضعفین جهان نائب بر حق امام زمان عجل الله فرجه، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه عالم اسلام تشیع و مظلومین و ستمدیدگان را غرق در ماتم و اندوه کرد.

استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایت کار و رژیم پلید صهیونیستی با آلوده کردن دستان کثیف خود به خون بهترین و مظلوم‌ترین انسان ها، داغ بزرگی بر دل ما نهاد، اما امید ما عرض شکایت بر حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه است تا سرانجام انتقام این خون به ناحق ریخته شده ایشان با دستان با کفایت آن ولی مطلق الهی ستانده شود.

اینجانب همپای ملت بزرگ و تاریخ ساز ایران اسلامی و سایر ملت‌های مستضعف جهان این سوگ بزرگ را به محضر مبارک حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تسلیت و تعزیت عرض نموده و علو درجات رفیع مقتدای انقلابی مان را از حضرت احدیت مسالت دارم.

به دوستان و دشمنان اطمینان می‌دهیم که ما فرزندان خمینی و خامنه‌ای، از خون به ناحق ریخته شده امام مان عبور نکرده و در ادامه آن مسیر نورانی با مولای حاضر و ولی غایب از نظر خود تجدید پیمان نموده و تا پای جان از جمله خون خواهان و رهپویان راه تابناک و نورانی امامین انقلاب خواهیم ماند؛ و الصلاه و السلام علیه و رحمت الله و برکاته

اصغر جهانگیر سخنگو و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه