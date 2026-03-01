بیانیه ارتش در پی شهادت رهبر انقلاب
ارتش جمهوری اسلامی ایران در پی شهادت رهبر انقلاب بیانیهای منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، ارتش، جمهوری اسلامی ایران درپی شهادت رهبرانقلاب اسلامی ایران بیانیهای صادر که به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا
عروج ملکوتی یگانه علمدار جبهه مبارزه با شقاوت، اسوه ایمان و شجاعت، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای قدس الله نفسه الزکیه، امت اسلام و ملت بزرگ و مبارز ایران را داغدار کرد.
گرچه جبهه استکبار و یزیدیان زمان در جنایتی رذیلانه دستشان به خون پاک سلاله سادات و رهبر معظم آزادگان عصر حاضر آغشته شد، اما باید بدانند چراغ نامیرای راه سالار شهیدان خاموش نخواهد شد و شعله خشم پیروان راه حق و حقیقت دامن ستمگران را خواهد گرفت.
ملت بزرگ ایران این درس آموختگان مکتب عاشورا و آحاد رزمندگان و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران به پیروزی جبهه حق ایمان دارند.
به یاری خداوند این جنایت سهمگین با همراهی و مجاهدت مردم نستوه ایران سربلند اسلامی و حضور مقتدرانه و با بصیرت فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیپاسخ نخواهد ماند و به فضل خداوند، راه نورانی آن رهبر شهید تا آخرین نفس ادامه خواهد یافت و ارتش جمهوری اسلامی ایران بهعنوان دژ مستحکم ملت، در خط مقدم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده است.