به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) را به محضر حضرت بقیة‌الله‌الاعظم ارواحنافداه و ملت ایران و همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ۚ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِکُمْ وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا وَسَیَجْزِی اللَّهُ الشَّاکِرِینَ

بخوان «قل اعوذ بربّ الفلق» که این سرخی از خون فرزند رسول خدا (ص)، ابر مردی از خاندان حسین بن علی علیه‌السلام، رنگ گرفته است. ایران اسلامی یکسره عزاکده و ماتم‌سرا شده است. حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) رهبری الهی از سلاله رسول اکرم (ص) و خاندان حسین‌بن‌علی (ع) به شهادت رسیدند. نفْس مطمئنّه‌اى به قرارگاه لطف و رحمت خدا عروج کرده است. کلمه‌ى طیّبه‌اى و نفْس راضیه و مرضیّه‌اى به سوى حق، صعود کرده است.

شهادت امام خامنه‌ای به‌سان جدّ مطهرشان حسین (ع) بود؛ عاشورای او با عاشورای امام عشق، شباهتی تمام داشت؛ او نیز خطاب به یزیدیان زمان فرمود «مِثلی لا یُبایِعُ مثله». اشقیاء دوران برای شهادتش صف کشیدند؛ حرامیان از شهادتش شاد شدند؛ لکن امام و رهبر شهید ما در اوج صلابت و شکوه و با زبان روزه به قافله سال شصت و یکم هجری پیوست و مصداق فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ شد. روح ملکوتی امام خامنه‌ای عزیز به رضوان و دیار جاودانگی و لقاء الهی شتافته است و اکنون در کنار اجداد مطهرش مسرور و مشعوف است.

رهبر فرزانه، محبوب و عزت آفرین، امام خامنه‌ای عزیز، افتخار همه ایرانیانی بود که دل در گرو استقلال و اعتلای کشور داشتند و سرانجام نیز در این راه از خون پاک خویش مایه گذاشت.

امام خامنه‌ای عزیز و شهید وارث حقیقی انبیاء الهی بودند. ایشان شناسنامه امت و پس از امام راحل، رکن رکین انقلاب توحیدی ما بودند. امام شهید ما، در طول ۳۷ سال کشتیبانی انقلاب اسلامی، خواب را از چشمان مستکبران عالم ربودند و همواره یار مظلومان عالم و خصم ظالمان بودند. اقتدار و صلابت ایشان در برابر طواغیت و دشمنان غدّار و رقت و لطافت‌شان در مواجه با مستضعفین در افواه و اذهان جهانیان حک شده است.

زبان از بیان و توصیف خصایل و سجایای رهبر الهی و شهیدمان عاجز است؛ فَما یُحیطُ المادِحُ وَصفَک؛ کسی که تو را مدح می‌کند، نمی‌تواند به توصیف تو دست پیدا کند.

امام خامنه‌ای عزیز و شهید، در اوج یقین بودند و همین یقین اعلی، ایشان را در مسیر مبارزه با ظلمه عالم، استوار و ثابت قدم نگاه داشت و بدین واسطه در طول حیات طیبه‌ی این رهبر الهی، ذره‌ای شک و تردید و سستی در پیمودن مسیر حق مشاهده نشد.

رهبری الهی و شهید ما، مستجاب الدعوة است؛ همانطور که دعا‌های وارزقنا الشهادة فی سبیلک ایشان اجابت شد، بدون‌تردید دعای ایشان برای اضمحلال دستگاه کفر و سلطه نیز اجابت می‌شود.

اینجانب، با قلبی محزون و چشمانی گریان، شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) را به محضر حضرت بقیة‌الله‌الاعظم ارواحنافداه و ملت ایران و همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تسلیت می‌گویم.

شهادت رهبر فرزانه و حکیم و شجاع و بصیرمان ثُلمه‌ای عظیم و غمی جانکاه است؛ روحمان فسرده و قلوبمان ماتمکده است، لکن استمرار راه نورانی امام شهیدمان، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اکنون در میانه نبرد با شقی‌ترین اشقیاء هستیم؛ باید با عزمی راسخ‌تر، طومار کفار عصر حاضر را بپیچیم.

رژیم خبیث آمریکا و‌صهیون ذلیل و زبون بداند که ملت بزرگ ایران هرگز از خون رهبر قهرمان خویش نخواهد گذشت؛ همان گونه که از جنایات شاه معدوم و صدام متجاوز که مزدوران حقیر استکبار بودند، نگذشت.

امروز رژیم آمریکا منفورترین رژیم در جهان است و نظام استکبار می‌داند که با این گونه جنایت‌ها هرگز نخواهد توانست در اراده‌های مصمم مجاهدان بزرگی که در دامان ملت‌های مسلمان تربیت شده‌اند، خللی به وجود آورد.

بدون‌تردید روح ملکوتی امام شهیدمان، حامی و پشتیبان اصلی ما در این نبرد مقدس است. آنچه تسکین آلام است و موجب رضاى روح الهى امام شهیدمان می‌شود به سرانجام رسانیدن راه ایشان و استمرار قدرتمندانه‌ی آرمان‌هاى معظّم‌له است؛ در این مسیر نورانی و الهی، هیچ تعلل و تأخیری جایز نیست.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

غلامحسین محسنی اژه‌ای