شورای عالی امنیت ملی: پیشوای ملت بزرگ ایران به آرزوی دیرینه خویش رسید
شورای عالی امنیت ملی با صدور بیانیه ای تاکید کرد: روح بلند پیشوای ملّت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی، حضرت امام خامنهای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلی پیوست.
به گزارش ایلنا، در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آمده است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
إنا لله و إنا الیه راجعون
ملّت بزرگ ایران!
روح بلند پیشوای ملّت بزرگ ایران و آزادیخواهان جهان و امت اسلامی، حضرت امام خامنهای قدسالله نفس الزکیه به ملکوت اعلی پیوست و به آرزوی دیرینه خویش رسید و به تأسی از جدّ بزرگوارش امام علی صلواتالله علیه و سلامه علیهما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فزت و ربّ الکعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نمود.
امروز ملّت نستوه ایران و امّت اسلامی و آزادیخواهان جهان به جهت حملات شریرانه آمریکای جنایتکار و صهیونیستهای نابکار داغدارند اما دشمنان سفاک و دوزخیان ستمکار بینالمللی بدانند بیداردلان جهان راه خود را یافتهاند و این شهادتها هرچند برای ملّت ما و ملل اسلامی گران باشد اما آنان را مقاومتر و مصممتر می گرداند و بیتردید شهادت آن شخصیت عظیمالشأن آغازگر خیزشی عظیم در مبارزه با ستمگران عالم خواهد بود. وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یُبعث حیا!