آیت الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند

خبر شهادت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر انقلاب اسلامی تایید شد.

به گزارش ایلنا، به استحضار مردم ایران می‌رساند آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی در حمله مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی در صبح دوشنبه نهم اسفند ماه به شهادت رسیدند.

در بیانیه شورای عالی امنیت ملی آمده است:

بسم الله الرّحمن الرّحیم

إنا لله و إنا الیه راجعون

ملّت بزرگ ایران!

بسم الله الرّحمن الرّحیم

روح بلند پیشوای ملّت بزرگ ایران و آزادی‌خواهان جهان و امت اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای قدس‌الله نفس الزکیه به ملکوت اعلی پیوست و به آرزوی دیرینه خویش رسید و به تأسی از جدّ بزرگوارش امام علی صلوات‌الله علیه و سلامه علیهما در ماه مبارک رمضان با سر دادن ندای آسمانی فزت و ربّ الکعبه به ساحت مقدس الهی واصل گردید و شهد گوارای شهادت را در این ماه مبارک نوش نمود.

امروز ملّت نستوه ایران و امّت اسلامی و آزادی‌خواهان جهان به جهت حملات شریرانه آمریکای جنایتکار و صهیونیست‌های نابکار داغدارند اما دشمنان سفاک و دوزخیان ستمکار بین‌المللی بدانند بیداردلان جهان راه خود را یافته‌اند و این شهادت‌ها هرچند برای ملّت ما و ملل اسلامی گران باشد اما آنان را مقاوم‌تر و مصمم‌تر می گرداند و بی‌تردید شهادت آن شخصیت عظیم‌الشأن آغازگر خیزشی عظیم در مبارزه با ستمگران عالم خواهد بود. وسلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یُبعث حیا!

بر همین اساس هیئت دولت ۴۰ روز عزای عمومی و ۷ روز تعطیل عمومی اعلام کرد.

 

