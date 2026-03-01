پاسخ ایران به متجاوزان و حمله دشمن به نقاطی از کشور/ اعلام ۴۰ روز عزای عمومی در پی شهادت رهبر انقلاب/ تشکیل شورای رهبری به زودی

شهادت قائد امت حضرت ایت الله العظمی سیدعلی خامنه ای تایید شد.

رهبر انقلاب در لحظۀ شهادت در حال انجام وظایف محوله و حضور در محل کار خود (دفتر کارشان) بودند و این حملۀ ناجوانمردانه در ساعات اولیه صبح شنبه رخ داده است.

اعلام اسامی فرماندهان شهید

بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در بیانیه‌ای اعلام کرد: روز گذشته جمعی از فرماندهان شجاع و دلاور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در حملۀ شرورترین رژیم‌ها، جانیان و مفسدان جهان، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی به شهادت رسیدند.

در ادامه این بیانیه آمده است: این شهدای عزیز عبارتند از:

امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح

​سردار سپهبد شهید محمد پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

​امیر دریاسالار شهید علی شمخانی، مشاور فرمانده معظم کل قوا و دبیر شورای دفاع

امیر سرلشکر شهید عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

شرکت ملی گاز ایران: تا اطلاع ثانوی مأمور قرائت کنتور گاز اعزام نمی‌شود

شرکت ملی گاز ایران با صدور اطلاعیه‌ای، از عدم اعزام مأموران قرائت کنتور در شرایط کنونی کشور خبر داد.

در این اطلاعیه آمده است:

«با توجه به شرایط کنونی کشور، تا اطلاع ثانوی هیچ‌گونه مراجعه‌ای از طرف مأموران قرائت کنتور شرکت ملی گاز انجام نخواهد شد.»

این شرکت از مردم درخواست کرد تا در صورت مشاهده مراجعه افرادی تحت این عنوان، مراتب را فوراً به شماره تلفن‌های ۱۱۰.۱۱۳ و ۱۱۴ اطلاع دهند.

فراجا شهادت جمعی از فرماندهان ارشد نظامی کشور را تسلیت گفت

فرمانده انتظامی کل کشور در پیامی شهادت جمعی از فرماندهان کشور را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

بار دیگر، دست کثیف رژیم سفاک و غاصب آمریکایی_ صهیونی، به شهادت انسان‌هایی آلوده شد که تنها گناه شان، مقاومت و دفاع مشروع از حقوق ملتی آزادی خواه، مقاوم و شهید پرور، در مقابل زورگویی و زیاده خواهی‌های رژیم منحوس و سفاک صهیونیسم و ارباب حمایت کننده اش، آمریکای جنایتکار بود که در این مسیر مقدس، از هیچ کوششی دریغ نورزیدند.

با دلی مالامال از غم و اندوه بی‌پایان، خبر شهادت جمعی از همرزمان و فرماندهان ارشد نظامی، از جمله امیر شهید سرلشکر موسوی، رییس ستاد کل نیروهای مسلح، سردار سرلشکر شهید پاکپور، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امیر سرلشکر شهید نصیر زاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امیر دریاسالار شهید شمخانی، رییس شورای عالی دفاع، سردار سرلشکر شهید رضاییان، رئیس سازمان اطلاعات فراجا و همچنین جمعی از همکاران‌مان در انتطامی کشور و تعدادی از مردم، خصوصا دانش آموزان بیگناه را محضر امام زمان (عج)، ملت شریف و نجیب ایران اسلامی و خانواده‌های داغدار و صبور شان، تسلیت و تبریک عرض نموده و علو درجات را برای آن عزیزان سفر کرده مسئلت داریم.

والعاقبه للمتقین-فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

سپاه: انتقام خون شهیدان را می‌گیریم

در بیانیه‌ای در پی شهادت فرمانده کل سپاه اعلام کرد: از شهادت پرافتخار مرد میدان، سردار مخلص، مجاهد و قهرمان «سپهبد شهید پاسدار محمد پاکپور» فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در حمله تروریستی مشترک آمریکای جنایتکار و رژیم سفاک صهیونیستی به تهران در روز شنبه ۹ اسفند ماه ۱۴۰۴ را به حضرت بقیه الله الاعظم (ارواحنافداه) و محضر ملت شریف ایران و آحاد پاسداران و رزمندگان جبهه مقاومت، همرزمان شهید و خانواده‌ی معزز این سردار دلاور و عالیقدر تبریک و تسلیت می‌گوئیم.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: بی‌شک سپاه مقتدر مردمی همان گونه که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با شهادت «سپهبد شهید پاسدار حسین سلامی» فرمانده پیشین کل سپاه، پرچم مقاومت، عزت و سربلندی ملت ایران بر دستان با کفایت و پرتوان «سپهبد شهید پاسدار محمد پاکپور» برافراشته بود، همچنان در اهتزاز خواهد ماند.

سپاه در بیانیه خود آورده است: به ملت شریف و دشمن‌شناس ایران اسلامی اطمینان می‌دهیم همرزمان شهید پاکپور و فرزندان رشید و غیور شما در «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» تا تحمیل شکست کامل و درس آموز به دشمنان خبیث ایران عزیز به فضل الهی انتقام خون شهیدان را خواهند گرفت و از امنیت و منافع ملی و تمامیت سرزمینی کشور صیانت خواهند کرد.

وزیر نفت: ذخیره کافی سوخت موجود است

محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، امروز (یکشنبه، ۱۰ اسفند) در تجمع خودجوش مردم تهران در سوگ شهادت رهبر انقلاب، با تسلیت شهادت قائد عظیم‌الشأن امام خامنه‌ای به همه مردم عزیز ایران، اظهار داشت: «مردم با حضور پرشور و خودجوش در این تجمع، بار دیگر با رهبری، جایگاه ولایت فقیه، تجدید بیعت کردند.»

وی ادامه داد: مردم به عشق رهبری در این تجمع حضور یافتند. شهید امام خامنه‌ای طی سال‌های متمادی با رهبری داهیانه، شجاعت و درایت، کشور را از گذرگاه‌های دشوار عبور دادند.

وزیر نفت تصریح کرد: این مردم عاشق رهبر خود هستند و حضورشان، جلوه‌ای از ابراز ارادت و وفاداری به ایشان است.

محسن پاک‌نژاد با تأکید بر اینکه در حوزه انرژی و از نظر تأمین سوخت، ذخایر کافی وجود دارد، به مردم اطمینان داد: مردم عزیز نگرانی نداشته باشند، زیرا در این بخش، امور کشور طبق روال معمول در حال انجام است.

وی افزود: با وجود حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی و آمریکا، امور اجرایی در کشور طبق روال عادی دنبال می‌شود و تا این لحظه، هیچ مشکلی در حوزه انرژی وجود ندارد.

وزیر نفت بیان کرد: فرزندان این مردم در صنعت نفت پای کار ایستاده‌اند. همکاران ما در سکوهای دریایی خلیج فارس، پالایشگاه‌های نفت و گاز، خطوط انتقال و دیگر بخش‌های صنعت، همه در تلاش‌اند و به لطف خدا، جای هیچ نگرانی نیست.

سرلشکر حاتمی: نیروهای مسلح پاسخ قاطع به دشمن خواهند داد

امیر سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، با تسلیت شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و شهروندان کشور، تأکید کرد که نیروهای مسلح با اراده‌ای پولادین در حال انجام مأموریت‌های خود هستند و پاسخ قاطعی به دشمن خواهند داد.

وی با بیان اینکه امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و همه نیروهای مسلح همانند ملت بزرگ ایران در سوگ رهبر و فرمانده خود هستند، این شهادت را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، امت اسلامی، آزادگان جهان و ملت ایران تسلیت گفت.

فرمانده کل ارتش با اشاره به روحیه شهادت‌طلبی رهبر انقلاب اظهار داشت: در جلسات مختلف شاهد شوق و اشتیاق ایشان به شهادت بودم و این آرزو برای ایشان محقق شد. همچنین شهادت فرزندان ایران در نقاط مختلف کشور، از نیروهای ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر اقشار مردم، به‌ویژه فرماندهان شهید و جان‌باختگان غیرنظامی از جمله دختران معصوم در میناب، ضایعه‌ای بزرگ برای ملت ایران است.

حاتمی در تشریح شرایط فعلی کشور گفت: فرزندان ملت در نیروهای مسلح اعم از ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اراده‌ای پولادین در دفاع از آب، خاک، منافع ملی و نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند و در اجرای مأموریت خود برای سرکوب دشمن هیچ‌گونه کوتاهی نکرده و نخواهند کرد.

وی افزود: امروز یگان‌های ارتش دوشادوش برادران خود در سپاه پاسداران در عملیات آفندی و پدافندی مشارکت کامل دارند. خلبانان شجاع ارتش پایگاه‌های دشمن را هدف قرار داده‌اند، پهپادهای رزمی مأموریت‌های مستمر و پرشدت انجام می‌دهند و قرارگاه پدافند هوایی نیز با موفقیت در دفاع از آسمان کشور و ساقط کردن هواگردهای دشمن عمل کرده است. نیروی دریایی ارتش نیز در صیانت از مرزهای آبی کشور فعال است.

فرمانده کل ارتش تأکید کرد: تمامی این اقدامات بر اساس طرح‌های از پیش طراحی و تمرین‌شده انجام می‌شود و این طرح‌ها برای مراحل مختلف پیش‌بینی شده است و تا رسیدن به پاسخ قاطع و تنبیه دشمن ادامه خواهد یافت.

حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به ملت ایران گفت: دشمن برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای ایجاد تفرقه در صفوف ملت انجام داده و مهم‌ترین هدف او ایجاد شکاف و اختلاف است. از مردم می‌خواهم با هوشیاری، وحدت و انسجام خود را نه‌تنها حفظ کنند بلکه آن را تقویت کنند.

وی با اشاره به تاریخ پرفراز و نشیب ایران افزود: کشور ما از بحران‌های سنگین عبور کرده و با اتکا به انسجام ملی می‌تواند تهدیدهای فعلی را به فرصتی برای عزت و تعمیق استقلال تبدیل کند.

فرمانده کل ارتش در پایان تأکید کرد: ارتش و سپاه در کنار یکدیگر و با پشتیبانی ملت ایران در برابر دشمن ایستاده‌اند و این مسیر را تا پیروزی ادامه خواهند داد.

جنگنده‌های ارتش پایگاه‌های آمریکا را بمباران کردند

تیزپروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران پایگاه‌های آمریکا در منطقه را بمباران کردند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۴ خود اعلام کرد:

دقایقی پیش تیزپروازان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، پایگاه‌های آمریکا در کشورهای حوزه خلیج فارس و اقلیم کردستان عراق را طی چند مرحله عملیات با موفقیت بمباران کردند.

ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرده است: همه مراکز نظامی دشمن در منطقه در دسترس جنگنده‌های نیروی هوایی خواهد بود.

انهدام پهپاد فوق پیشرفته MQ9 توسط رزمندگان پدافند هوافضای سپاه

روابط عمومی سپاه در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: رزمندگان پدافندهوافضای سپاه پاسداران پهپاد فوق پیشرفته MQ9 ارتش تروریستی امریکا را با سامانه‌های پدافند پیشرفته نوین و تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور، در منطقه عمومی جنوب کشور مورد هدف قرار داده و متلاشی ساختند.

آسمان کشور برای انواع پرنده‌های دشمن کاملا ناامن است. ام‌کیو-۹، اولین پهپاد ضربتی است که برای تجسس طولانی مدت در ارتفاع بالا طراحی شده است.

پهپاد ام‌کیو-۹ یک هواپیمای بزرگتر، سنگین‌تر و توانمندتر از ام‌کیو-۱ است. می‌توان آن را با همان سیستم‌های زمینی که برای کنترل ام‌کیو-۱ استفاده می‌شود، کنترل کرد.

ام‌کیو۹ دارای یک موتور توربوپراپ با قدرت ۹۵۰ اسب‌بخار-شفت (۷۱۲ کیلووات) است (در مقایسه با موتور پیستونی ۱۱۵ اسب بخاری (۸۶ کیلووات) ام‌کیو۱). قدرت بیشتر به ریپر اجازه می‌دهد تا ۱۵ برابر بیشتر محموله مهمات حمل کند و با سرعتی در حدود سه برابر ام‌کیو-۱ حرکت کند. این هواپیما توسط خدمه هواپیما که در ایستگاه کنترل زمینی (GCS) مستقر هستند، نظارت و کنترل شده و از سلاح استفاده می‌کند.

هیأت‌ها به «قرارگاه مقاومت محله» تبدیل می‌شوند

با انتشار اطلاعیه شماره ۳ سازمان هیأت و تشکل‌های دینی کشور، هیأت‌های مذهبی در شرایط جنگی مأمور شدند با حضور فعال در محلات، به کانون خدمات‌رسانی، مدیریت بحران و تقویت انسجام اجتماعی تبدیل شوند؛ نقشی که از آن به عنوان «قرارگاه مقاومت محله» یاد شده است.

در پی حمله اخیر آمریکایی – صهیونیستی به ایران، سازمان هیئات و تشکل‌های دینی کشور با صدور اطلاعیه‌ای «دستورالعمل اجرایی جامعه هیأتی کشور در شرایط جنگی» را منتشر کرد.

این اطلاعیه با خطاب قرار دادن مدیران هیأت‌ها، خادمان، مداحان، بانوان فعال هیأتی و کنشگران فرهنگی، بر نقش‌آفرینی محوری هیأت‌ها در مدیریت شرایط بحرانی تأکید کرده است.

در این دستورالعمل، پنج محور اصلی برای سازماندهی فعالیت‌های هیأت‌ها تبیین شده است:

محور امنیتی و اجتماعی؛ «محله را دریابید»

بر اساس این اطلاعیه، اعضای هیأت‌ها موظف‌اند با حضور مستمر در مساجد و هیأت‌های محلی، به تقویت امنیت اجتماعی کمک کنند. فعال‌سازی سیستم‌های صوتی برای پخش اطلاعیه‌های موثق و سرودهای حماسی، راه‌اندازی موکب‌های خدمت‌رسان، تشکیل شبکه‌های پیک موتوری و خودرویی برای تأمین نیازهای ضروری مردم به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر، و حمایت از تداوم فعالیت زیرساخت‌های حیاتی مانند نانوایی‌ها، مراکز خرید، درمانگاه‌ها و جایگاه‌های سوخت از جمله توصیه‌های این بخش است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که هیأت‌ها باید به «قلب محله» تبدیل شوند تا مردم در مواقع اضطراری برای دریافت خبر و کمک‌های اولیه به آن مراجعه کنند.

محور بانوان؛ مدیریت بحران در خانه‌ها

در بخش دیگری از این دستورالعمل، بر نقش بانوان در مدیریت بحران تأکید شده است. برگزاری دوره‌های فشرده آموزش کمک‌های اولیه و مدیریت استرس برای بانوان محله و ایجاد خطوط ارتباطی ویژه بانوان برای اعلام نیازهای مرتبط با دارو، کودکان و سالمندان از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در این محور است.

محور تبیین و تواصی؛ مقابله با جنگ روایت‌ها

سازمان هیأت و تشکل‌های دینی در این اطلاعیه از فعالان هیأتی خواسته است از بازنشر شایعات و اخبار تأییدنشده خودداری کرده و از طرح مباحث اختلاف‌انگیز که موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود، پرهیز کنند. در این بخش بر ضرورت «روایت‌سازی فعال» و جلوگیری از شکل‌گیری روایت‌های مخرب دشمن تأکید شده است.

محور توسل و تضرع؛ تقویت بُعد معنوی

در ادامه این اطلاعیه، بر اهتمام به توصیه‌های رهبر انقلاب تأکید شده و قرائت سوره مبارکه فتح، دعای چهاردهم صحیفه سجادیه، برگزاری دعای توسل و انتشار محتوای تفسیری مرتبط با آیات جنگ احزاب از جمله اقدامات معنوی پیشنهادی اعلام شده است.

در بخش پایانی این دستورالعمل، بر استفاده از ادبیات سنجیده در تولید محتوا و پرهیز از انتشار گزاره‌هایی که می‌تواند موج‌های روایتی غیرقابل کنترل ایجاد کند، تأکید شده است. همچنین از هیأت‌ها خواسته شده فهرستی از سرودها، رجزها و اطلاعیه‌های از پیش آماده را برای مدیریت خلأهای خبری احتمالی در اختیار داشته باشند.

در پایان این اطلاعیه تصریح شده است: «ما هیأتی‌ها، قرارگاه مقاومت محله‌های خود هستیم؛ پای کار باشیم.»

پیام تسلیت آیت‌الله سیستانی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب

خبرگزاری عراق اعلام کرد: حضرت آیت الله سیستانی مرجع تقلید شیعیان در عراق با صدور بیانیه‌ای شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران را تسلیت گفت.

در این پیام آمده است: با اندوهی عمیق، شهادت آیت‌الله خامنه‌ای (رضوان الله علیه) رهبر عالیقدر جمهوری اسلامی ایران را به مردم شریف ایران و عموم مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنم.

ایشان تاکید کردند: جایگاه رفیع آن بزرگوار و نقش منحصر به فردشان در سکانداریِ نظام جمهوری اسلامی طی سال‌های متمادی بر همگان آشکار است.

در بخش دیگری از این بیانیه به مردم ایران توصیه شده است که «بی‌تردید دشمنان با به شهادت رساندن ایشان و تجاوز گسترده نظامی به کشور، در پی ضربه زدن به ایران عزیز هستند. از ملت بزرگ این مرز و بوم انتظار می‌رود در این شرایط دشوار و حساس، با حفظ وحدت و انسجام ملی، اجازه ندهند متجاوزان به اهداف شوم خود دست یابند.»

آیت الله سیستانی در پایان تصریح کردند: از خداوند متعال برای آن فقید سعید علو درجات و رضوان الهی، و برای همه داغ دیدگان صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.

مردم هرگونه تحرک مشکوک را سریعا گزارش دهند

فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مردم غیور ایران اسلامی، باتوجه به استمرار تجاوز دشمن و استفاده از مزدوران برای پیشبرد اهداف متجاوزانه خود، از مردم شریف درخواست می‌شود هرگونه تحرک مشکوک را سریعا به شماره‌های ۱۱۰ نیروی انتظامی، ۱۱۳ وزارت اطلاعات و ۱۱۴ سازمان اطلاعات سپاه اطلاع دهند.

آماده‌باش کامل زیرساخت‌های کشور برای تداوم خدمات‌رسانی به مردم

سازمان پدافند غیرعامل کشور ضمن تاکید بر ادامه وضعیت قرمز برای دستگاه‌های اجرایی، بر الزام تداوم خدمات‌رسانی و حفظ کارکرد عادی زیرساخت‌های حیاتی کشور تاکید کرد.

در اطلاعیه شماره ۲ سازمان پدافند غیرعامل کشور آمده است:

«تمامی نهادهای اجرایی کشور ملزمند با بهره‌گیری از دستورالعمل‌های شهیدان شاطری، آبشناسان، حجازی و فخری‌زاده، اقدامات لازم برای حفاظت از جان و مال مردم و مصون‌سازی زیرساخت‌ها را به اجرا بگذارند.

همه دستگاه‌های اجرایی موظفند در حوزه‌های راهبردی اقدامات امن‌سازی اضطراری برای پایداری شبکه‌ها، تداوم کارکرد و افزایش تاب‌آوری در برابر تهدیدات را عملیاتی کنند.

به ملت قهرمان ایران اطمینان داده می‌شود، سربازان شما در سازمان پدافند غیرعامل با همکاری سایر دستگاه‌های کشور، شبانه‌روز در حال رصد و پایش تهدیدات هستند تا به حول و قوه الهی چرخه زندگی عادی مردم دچار اختلال نشده و خدمات حیاتی بدون وقفه ادامه یابد.»

سرلشکر رضایی: هیچ خلأیی در اداره کشور ایجاد نخواهد شد

سرلشکر محسن رضایی، فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با اشاره به شرایط اخیر کشور تأکید کرد که ملت ایران مسیر انقلاب را با قدرت ادامه خواهد داد و هیچ خلأیی در اداره کشور به وجود نخواهد آمد.

وی با بیان اینکه مردم ایران اگرچه اندوهگین هستند، اما استوار در صحنه حضور دارند، گفت: ملت بزرگ ایران از خمینی‌ها تا خامنه‌ای‌ها و تا رهبران آینده، همواره در میدان خواهند بود و مسیری را که تاکنون پیموده‌اند، ادامه خواهند داد. ما این مرد بزرگ را هرگز فراموش نخواهیم کرد، اما با امید به آینده حرکت می‌کنیم.

رضایی در ادامه با اشاره به پیش‌بینی‌های قانونی برای شرایط خاص، اظهار داشت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر بیش از یک قرن تجربه تاریخی، از مشروطه تاکنون، برای چنین موقعیت‌هایی راهکارهای روشن و منطقی در نظر گرفته است و هیچ خلأیی در اداره کشور ایجاد نخواهد شد.

وی افزود: بر اساس سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، شورای موقت رهبری تشکیل خواهد شد و با تعیین یکی از فقهای شورای نگهبان از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در کنار رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه، اداره کشور را بر عهده خواهند گرفت.

فرمانده اسبق سپاه همچنین با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح تصریح کرد: نیروهای مسلح با تمام قدرت در حال انجام مأموریت‌های خود هستند و حتی یک لحظه از دفاع از کشور و ادامه مقابله با دشمن کوتاهی نکرده‌اند.

وی با اشاره به آغاز درگیری‌های اخیر خاطرنشان کرد: ادامه مدیریت کشور و پیگیری امور جاری بدون وقفه انجام خواهد شد و دولت نیز تمهیدات لازم را برای شرایط فعلی اندیشیده است.

رضایی گفت: در حال حاضر پنج کارگروه با اختیارات کامل در حال رسیدگی به مسائل کشور هستند و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی، مواد غذایی و سوخت ایجاد نخواهد شد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مردم و ظرفیت‌های قانونی خود، بدون وقفه مسیر خود را ادامه خواهد داد.

تسلیت آیت الله مکارم شیرازی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب

مرجع تقلید شیعیان در پیامی شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفت.

متن پیام آیت الله مکارم شیرازی در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَ بَشِّرِ اَلصّٰابِرِینَ اَلَّذِینَ إِذٰا أَصٰابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قٰالُوا إِنّٰا لِلّٰهِ وَ إِنّٰا إِلَیْهِ رٰاجِعُون»

امت بزرگ اسلام، حق‌طلبان جهان و ملت شریف و مقتدر ایران! بار دیگر دست پلیدترین دشمنان قسم‌خوردۀ انسانیت از آستین کفر بیرون آمد و رهبر فرزانۀ انقلاب و سکان‌دار مبارزه با استکبار جهانی را در مسیر نورانی مکتب اهل‌بیت (علیهم‌السلام) به فوز شهادت رساند.

رهبری بیدار و شجاع که در تمام دوران حیات خویش در مسیر انقلاب اسلامی، در برابر طوفانِ حوادث و مشکلات و فشارها به حق مقاومت نمود و به آرزوی دیرین خود رسید و به خیل شهیدان و امام شهیدان پیوست؛ «فَمِنْهُمْ مَنْ قَضیٰ نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِر».

اگرچه این ضایعه بسیار سنگین است، اما تاریخ اسلام گواه است که جهاد در راه حق همواره با ایثار خون آبیاری شده و این شهادت‌ها، بهای عزت، استقلال و مقدمۀ ظهور حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) خواهد بود.

در این برهۀ حساس و سرنوشت‌ساز، تذکر چند نکتۀ اساسی خطاب به همۀ مردم عزیز ایران اسلامی و عموم مسلمانان جهان ضروری است:

۱. همواره به یاد داشته باشیم که دست قدرت خدا برتر و بالاتر از همۀ قدرت‌هاست. در این ابتلائات، مبادا سستی راه یابد؛ چراکه وعدۀ یاری خداوند تخلف‌ناپذیر است؛ «إِنْ تَنْصُرُوا اَللّٰهَ یَنْصُرْکُم».

۲. همان‌گونه که قرآن کریم دربارۀ فقدان رسول‌الله (ص) هشدار می‌دهد که (وَ مٰا مُحَمَّدٌ إِلاّٰ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ اَلرُّسُلُ أَ فَإِنْ مٰاتَ أَوْ قُتِلَ اِنْقَلَبْتُمْ عَلیٰ أَعْقٰابِکُمْ وَ مَنْ یَنْقَلِبْ عَلیٰ عَقِبَیْهِ فَلَنْ یَضُرَّ اَللّٰهَ شَیْئاً)، شهادت خادمان دین نیز نباید موجب کمترین تزلزلی در اراده‌ها شود. این انقلاب شجره طیبه‌ای است که به شخص قائم نبوده و به فضل الهی و با تمسک به «إن الله مع المتقین»، پرچم این نهضت هرگز بر زمین نخواهد ماند، إن‌شاءالله.

۳. اکنون هنگام رسالت سنگین مجلس خبرگان رهبری فرا رسیده تا طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بی‌فوت وقت و با قاطعیت به وظایف خود عمل نماید که تصمیم این مجلس شرعاً و قانوناً فصل‌الخطاب است.

۴. بر تمامی قوای حکومتی و کارگزاران نظام فرض است که با انگیزه‌ای مضاعف و تدبیری هوشمندانه‌تر، به تکالیف خود که برای چنین روزی تدبیر شده عمل نموده و امور کشور را پیش برند و اجازه ندهند در زندگی مردم و نظم و آرامش جامعه کمترین خللی ایجاد گردد.

۵. ما در میانه یک جنگ تمام‌عیار هستیم. نیروهای نظامی و انتظامی مقتدر که مایۀ دلگرمی مردم هستند، باید با صلابت و بدون کمترین مماشات، هرگونه توطئه و التهاب‌آفرینی دشمنان را در نطفه خفه کرده و با تدبیر به مقابله با آنان تا نابودی کامل بپردازند.

۶. رمز پیروزی ما اتحاد است. وظیفۀ شرعی همۀ دلسوزان و آحاد ملت، صیانت از یکپارچگی صفوف و مقابله با نفوذ و شایعه‌پراکنی دشمنان است.

۷. ملت ایران و جهان اسلام، منتقم خون رهبر شهید انقلاب هستند. عاملان اصلی این جنایت، دولت مستکبر آمریکا و رژیم منحوس صهیونیستی است و این انتقام‌جویی وظیفۀ دینی همۀ مسلمانان جهان است تا شر این جنایتکاران از دنیا برچیده شود.

۸. از دعا و توسل غافل نشویم که ما در سایۀ امام حی و ناظر خود هستیم و او ما را تنها نخواهد گذاشت. با قلبی مالامال از حزن اما امیدوار به نصرت الهی، دست تضرع به درگاه الهی برداشته و برای پیروزی حق دعا می‌کنیم.

در پایان، اینجانب شهادت رهبر بزرگوار انقلاب، همراهان ایشان و عده‌ای از کودکان و مردم مظلوم و بی‌گناه کشورمان را به محضر بقیة الله الأعظم (ارواحنا فداه) و عموم مسلمانان و آزادیخواهان جهان و به ویژه مردم عزیز ایران تسلیت عرض نموده، برای آن عزیزان علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر جزیل از درگاه احدیت مسألت دارم.

دولت عراق ۳ روز عزای عمومی در پی شهادت آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرد

«باسم العوادی» سخنگوی دولت عراق اعلام کرد: با حزن و اندوه بسیار، به ملت بزرگوار ایران و سایر امت اسلامی، شهادت عالم و مجاهد آیت‌الله العظمی سید علی حسینی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران را تسلیت می‌گوییم.

براساس بیانیه دفتر نخست وزیری عراق، العوادی اشاره کرد که رهبر ایران را به عنوان شهیدی از نخستین شهدای خاندان نبوت در پی حمله آشکار و اقدام محکومی که در تعارض با عرف انسانی و اخلاقی و نقض واضح قوانین و منشورهای بین المللی به شمار می‌آوریم.

به نقل از میدل ایست نیوز، العوادی تصریح کرد که با رحلت این شهید، آیت‌الله خامنه‌ای، مسیر خدمت به ملت ایران را با تاج شهادت و وفاداری به اصول در دفاع از امت در برابر ظلم و طغیان و مطالبه رویکرد حق و تلاش برای خدمت به مسائل امت اسلامی و سراسر انسانیت تکمیل کرد.

سخنگوی دولت عراق گفت که عراق در همین راستا، به صورت جدی خواستار توقف فوری نامشروط عملیات و اقدامات نظامی شد که منطقه را به سطوح بی‌سابقه‌ای از خشونت و تشدید درگیری و از بین بردن امنیت و صلح بین‌المللی شد.

دولت عراق سه روز عزای عمومی به مناسبت شهادت رهبر ایران اعلام کرد.

آیت‌الله سبحانی: آیت‌الله خامنه‌ای مصداق راستین «إِنَّمَا الحَیاةُ عَقیدَةٌ وَجِهاد» بود

آیت‌الله سبحانی در پیامی به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران آورده است: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مصداق راستین این کلام بود که «إنما الحیاة عقیدة و جهاد»؛ از دوران جوانی تا واپسین لحظات عمر شریف خویش، با قلم و بیان و جان و دل، در راه تبیین تعالیم اسلام و مدیریت حکیمانه کشور تلاش نمود.

متن پیام آیت‌الله جعفر سبحانی به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَیهِ راجِعُونَ

«إِنَّمَا الحَیاةُ عَقیدَةٌ وَجِهاد»

«خبر شهادت مظلومانه رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (قدس سره) و نیز کشتار جمعی از هموطنان مظلوم، به‌ویژه زنان و کودکان بی‌دفاع، موجی از اندوه و تأثر در میان امت اسلامی، به ویژه ملت شریف ایران، به وجود آورد.

اینجانب این حادثه جانگداز و مولمه را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر عجل‌الله تعالی فرجه الشریف، عموم امت اسلامی، به‌ویژه علمای اعلام و مراجع عظام، و بالأخص خانواده‌های محترم شهدا تسلیت عرض کرده و از درگاه خداوند متعال، برای آنان علوّ درجات، رحمت واسعه و رضوان الهی مسئلت داریم.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای مصداق راستین این کلام بود که «إنما الحیاة عقیدة و جهاد»؛ از دوران جوانی تا واپسین لحظات عمر شریف خویش، با قلم و بیان و جان و دل، در راه تبیین تعالیم اسلام و مدیریت حکیمانه کشور تلاش نمود تا روزی که در ماه مبارک رمضان، به فیض عظیم شهادت نائل آمد و مهمان جدّ بزرگوارش، مولای متقیان امام علی (ع) گردید.

از خداوند متعال مسئلت داریم که خون پاک این مظلومان را بی‌پاسخ نگذارد و انتقام آنان را از دشمنان خبیث و منحوس و ددمنش بگیرد، و از ملت بزرگ ایران خواهانیم انسجام و وحت کلمه را حفظ کنند خدای متعال حافظ این کشور و این نظام است. وَالسَّلامُ عَلَیکم وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَکاتُهُ.»

واکنش دبیرکل شانگهای به حملات متجاوزانه آمریکا و اسرائیل به ایران

«نورلان یرمکبایف» دبیرکل سازمان همکاری شانگهای در گفت‌وگویی با خبرگزاری ریانووستی بیان کرد: «مایلم تاکید کنم سازمان همکاری شانگهای همواره از احترام به اصول حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی کشورها و استفاده نکردن از زور یا تهدید به آن حمایت کرده است.»

دبیرکل سازمان همکاری شانگهای افزود که این موضوع هم در اساسنامه این سازمان و هم در بیانیه‌های سالانه نشست‌های آن مقرر شده است.

این مقام رسمی افزود: «سازمان همکاری شانگهای پیشتر درباره وضعیت پیرامون ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو آن ابراز نگرانی کرده بود.»

به گفته یرمکبایف، «چارچوب حقوقی سازمان همکاری شانگهای درباره وضع فعلی گسترش تنش‌ها و استفاده از نیرو و دارایی‌های نظامی در غرب آسیا امکان اتخاذ تدابیر سیاسی و دیپلماتیک را فراهم می‌کند.»

او افزود: «تصمیم در این باره بر عهده کشورهای عضو و اتفاق نظر آن‌هاست.»

روز گذشته، ۹ اسفند، آمریکا و رژیم صهیونیستی باری دیگر با نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران حملات متجاوزانه‌ای علیه مراکز نظامی، دولتی و غیرنظامی انجام دادند.

در این حملات حضرت آیت‌الله «سید علی خامنه‌ای» مقام معظم رهبری، شماری از اعضای نیروهای مسلح و غیرنظامیان به شهادت رسیدند.

نیروهای مسلح ایران روز گذشته در پاسخ به این حملات متجاوزانه اراضی اشغالی و پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند.

قلم و زبان از بیان گسترده ابعاد وجودی رهبر معظم انقلاب عاجز است

آیت الله فاضل لنکرانی در پیامی شهادت رهبر معظم انقلاب را تسلیت گفتند.

در پیام آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی که نسخه‌ای از آن روز یکشنبه در اختیار ایرنا قرار گرفت، آمده‌است: در ماه مبارک رمضان امت اسلامی، بزرگ‌ترین شخصیت دینی و سیاسی، رهبری شجاع و مرجعی بزرگ آیت الله العظمی امام خامنه‌ای قدس سره الشریف را از دست داد، همه مسلمانان و مستضعفان جهان با شهادت این مرد بزرگ در سوگ نشستند.

پیام حاکیست: رژیم سفاک آمریکا و دولت خونخوار اسرائیل با این جنایت بزرگ بدترین و کثیف‌ترین عمل را انجام داد.

پیام ادامه یافته‌است: قلم و زبان عاجز است از بیان گسترده ابعاد وجودی آن رهبر بزرگ، او فقیهی آگاه و آشنا به زمان، رهبری مقتدر، حاکمی زاهد و عابد و مدبّر و دلسوز، عالمی جامع الاطراف و مسلّط بر بسیاری از رشته‌های علمی، دارای ذهنی بسیار دقیق و نکته‌سنج که به مدت ۳۷ سال اندیشه‌های امام خمینی را تحکیم و ابعاد اسلام ناب محمدی (ص) را با بیانی دقیق و محکم برای همه بیان نمود.

در این پیام آمده‌است: او با توجه به نیازهای بشریت دوران معاصر در اجتهاد و فقه نگاهی جامع محور و به دنبال تشکیل تمدن نوین اسلامی بود.

پیام ادامه یافته‌است: این مصیبت بزرگ را به محضر مبارک امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و همه مراجع عظام و امت اسلامی و مردم عظیم الشأن ایران تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم، امید آنکه فضل و لطف خداوند متعال این ضایعه مؤلمه را جبران فرماید.

پیام آیت الله نوری همدانی در پی شهادت امام امت

آیت‌الله نوری همدانی «مدظله العالی» به مناسبت شهادت رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای «رضوان الله تعالی علیه پیام تسلیت صادر کردند.

متن پیام معظم‌له بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهَدُوا اللّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضی نَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَ ما بَدَّلُوا تَبْدِیلاً

شهادت رهبر حکیم و شجاع انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» پاداش یک عمر اخلاص و مجاهدت و بندگی بود که پروردگار متعال او را به آرزوی همیشگی و خواسته مستمر در دعا‌هایش نائل نمود.

مردی که در دوران نزدیک به چهار دهه رهبری بعد از امام راحل «رحمت الله علیه» همانند همان مقتدای خود هیچگاه برای غیر خدا کاری نکرد و تصمیمی نگرفت و سخنی بر زبان جاری نکرد.

در علم و عمل، تقوا و شجاعت ممتاز بود، هیچگاه حتی در هنگامه‌ی خطر خود را از ملت خویش جدا نکرد.

بی‌شک آمریکا جنایتکار و صهیونیست خونخوار به پایان راه خود رسیدند و این‌بار نیروهای مسلح قدرتمندبا پشتیبانی همه جانب ملت پاسخ قطعی و فراموش ناشدنی خواهند داد، در این شرایط خاص ملت بزرگ ایران و همه آزادیخواهان با حفظ خشم مقدس خود در مقابل دشمن، توجه داشته باشند حفظ وحدت و همبستگی و پرهیز از هرگونه اختلاف واجب و ضروری است، باید با حضور در صحنه و انسجام همه اقشار مردم دشمن را ناامید کرد. و انشاءالله خبرگان ملت نیز به وظیفه تاریخی خود عمل خواهندکرد و دشمن خواهد دانست که مسیر انقلاب با قدرت ادامه خواهد پیدا کرد

شهادت این رهبر بزرگ جهان اسلام را به پیشگاه حضرت بقیةالله الأعظم «عجل الله تعالی فرجه الشریف» و امت اسلام و همه آزادیخواهان جهان تبریک و تسلیت عرض می‌کنم.

سپاه: ۲۷ نقطه از پایگاه‌های آمریکا در منطقه مورد هدف قرار گرفت

اطلاعیه شماره ۶ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است: موج ششم عملیات وعده صادق ۴ با حملات موشکی و پهپادی گسترده سپاه پاسداران به سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه با قدرت انجام شد.

️۲۷ نقطه از پایگاه‌های آمریکا در منطقه به همراه پایگاه تل نوف، ستاد فرماندهی کل ارتش صهیونی در هاکاریا و مجتمع بزرگ صنایع دفاعی در تل آویو، بخشی از اهداف مورد حمله بودند.

️نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه نخواهند داد صدای آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی و پایگاه‌های آمریکایی قطع و با سیلی‌های پی در پی و پشیمان‌کننده گام متفاوت و سختی از انتقام را به اجرا خواهند گذاشت.

طحان‌نظیف: طبق قانون اساسی، مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبری را دارد

هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز (یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۴۰۴) در گفت‌وگو با شبکه سه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با عرض تبریک و تسلیت به‌مناسبت شهادت حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای اظهار داشت: حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبری مقتدر، مظلوم و شجاع بودند که تا قرن‌ها و نسل‌ها به ایشان افتخار خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: ما از نسلی هستیم که در سنین کودکی، امام خمینی (ره) را درک کردیم. اوصاف ایشان را از بزرگترها شنیدیم. بزرگترها به امام افتخار می‌کردند. ما نیز بابت درک زمانه حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای افتخار می‌کنیم و به نسل‌های بعدی خواهیم گفت که اقتدار و شجاعت ایشان را دیدیم.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: همه مردم دنیا دیدند که ایشان تا آخرین قطره خونشان در کنار مردمش ایستاد و ایستادگی کرد و کوتاه نیامد. اهل علم به خوبی می‌دانند که ایشان یگانه طرفدار علم و دانش بود. مردم ایران تا سال‌ها و نسل‌ها به این رهبر عزیز افتخار خواهند کرد.

طحان‌نظیف با بیان اینکه امروز حق و باطل به طور کامل عیان است، گفت: این مرد بزرگ در برابر باطل ایستاد؛ این مرد تا آخرین لحظه از حقوق ملت پاسداری و بر حق مسلم هسته‌ای پافشاری کرد. ایشان لحظه‌ای از شرع و قانون کوتاه نیامد.

وی ادامه داد: حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، رهبر و پدر همه ما بود. دنیا خواهد دید که یک ملت و فراتر از آن یک امت، عزادار رهبرش خواهد بود. اقشار مختلف مردم پدری ایشان را حس کردند.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این گفتگوی تلویزیونی اظهار داشت: اکنون همه ما عزادار و ناراحتیم و مصیبت نیز بسیار سنگین و بزرگ است، اما مردم بزرگ ایران اسلامی بدانند که در نظام حقوقی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این رابطه ابهامی وجود ندارد و با جزئیات، تدابیر پیش‌بینی شده است.

وی اعلام کرد که فصل هشتم قانون اساسی درخصوص رهبری، انتخاب آن و تشکیل شورای موقت رهبری است.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان به اصل ۱۱۱ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: انتخاب رهبر جدید وظیفه مجلس خبرگان است. طبق این اصل تا زمان تشکیل جلسه توسط مجلس خبرگان رهبری و انتخاب رهبر جدید، شورای موقت رهبری متشکل از رئیس‌جمهور، رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان به صورت موقت عهده‌دار امور خواهد شد.

وی درباره انتخاب یکی از اعضای فقهای شورای نگهبان توضیح داد که طبق قانون اساسی این انتخاب توسط اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام خواهد گرفت.

وی در پاسخی به سوالی گفت: حتی اگر چنانچه یکی از آن سه عضو وجود نداشته باشند که البته هر سه هستند، ترتیباتی طبق قانون اساسی پیش‌بینی شده که توسط مجمع صورت می‌گیرد و فقیه و مجتهد بودن اکثریت این شوراست؛ چرا که مسئولیت آن پیشبرد امور رهبری نظام اسلامی است.

سخنگوی شورای نگهبان درباره زمان برگزاری جلسه مجلس خبرگان رهبری به منظور انتخاب رهبر جدید، گفت: تاکید قانون اساسی بر این است که این اقدام در اسرع وقت انجام بگیرد، اما باید توجه داشت که در شرایط جنگی قرار داریم و دشمن خبیث از هیچ جنایتی فروگذاری نخواهد کرد.

طحان‌نظیف یادآور شد که این فرآیند در گذشته و پس از فوت امام خمینی (ره) نیز یک بار طی شد که براساس آن حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای به رهبری برگزیده شدند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان بیان داشت که سایر اصول فصل هشتم ماننده اصول ۱۰۷ تا ۱۰۹ نیز که درباره شرایط رهبری و… است، می‌تواند مورد مطالعه و توجه مردم قرار گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در بخش پایانی صحبت‌هایش عنوان کرد: آنچه از رهبری امام خمینی (ره) و حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در ۴۷ سال گذشته دیدیم، این است که مسیر انقلاب اسلامی ادامه دارد.

وی افزود: مسیر انقلاب اسلامی، مسیر حق و ایستادگی در برابر جبهه باطل و زبون‌ترین رژیم‌هاست؛ لذا با رفتن یک نفر به عقب برنخواهیم گشت و ان‌شاالله این پرچم به دست صاحب اصلی آن یعنی حضرت ولی‌عصر (عج) سپرده خواهد شد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان بار دیگر تاکید کرد: ساختارهای مختلف کشور طبق قانون اساسی شکل گرفته و وظایف هرکدام از نهادها مشخص است. طبق قانون اساسی در چنین روزهایی با ابهامی مواجه نیستیم و اخلالی در امور کشور، نظام جمهوری اسلامی و مردم به وجود نخواهد آمد.

بیانیه نمایندگان مجلس در پی شهادت رهبر انقلاب

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دنبال شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، با صدور بیانیه‌ای ضمن تسلیت این ضایعه عظیم تاکید کردند که ملت ایران، با هوشیاری، صلابت و انسجام ملی، خون پاک امام خامنه‌ای را سرمایه‌ای برای پیشرفت، اقتدار و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی قرار خواهد داد.

متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

«مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا»

ملت بزرگ و سرافراز ایران؛

شهادت مظلومانه رهبر عالیقدر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای رضوان الله تعالی علیه، به دست شقی‌ترین دشمنان امت اسلامی و جلادان بشریت، ضایعه‌ای بزرگ و جانکاه برای ملت ایران و همه آزادگان جهان است. اقدام جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی که دستانشان به خون هزاران زن، کودک و مرد بی‌گناه آلوده است، نشانه حقانیت راه رهبر فرزانه انقلاب و صداقت مجاهدت ایشان در مسیر عزت اسلام و استقلال ایران است.

رهبر معظم انقلاب اسلامی، پیشتاز محور مقاومت و حامی مظلومان عالم، با خردمندی، شجاعت و ایمانی راسخ، مسیر پرافتخار انقلاب اسلامی را هدایت کردند و نشان دادند که ایستادگی در برابر استکبار، ستون اصلی اقتدار ملی و عزت ملت است. شهادت ایشان، نه پایان راه، که آغاز فصل جدیدی از مقاومت و اتحاد امت اسلامی است و ملت ایران با وحدت و اقتدار، راه پرافتخار ایشان را استوارتر ادامه خواهد داد.

نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی این ضایعه عظیم را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مراجع عظام تقلید و علما، ملت شریف ایران، خانواده‌های معظم شهدا و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می‌کنند. ملت ایران، با هوشیاری، صلابت و انسجام ملی، خون پاک امام خامنه‌ای را سرمایه‌ای برای پیشرفت، اقتدار و تحقق آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی قرار خواهد داد و عاملان این جنایت جنون‌آمیز را پاسخی پشیمان کننده خواهند داد. »

پیام تسلیت رئیس دستگاه قضا در پی شهادت امام خامنه‌ای

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) را به محضر حضرت بقیةالله‌الاعظم ارواحنافداه و ملت ایران و همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تسلیت گفت.

بخوان «قل اعوذ بربّ الفلق» که این سرخی از خون فرزند رسول خدا (ص)، ابر مردی از خاندان حسین‌بن‌علی علیه‌السلام، رنگ گرفته است. ایران اسلامی یکسره عزاکده و ماتم‌سرا شده است. حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) رهبری الهی از سلاله رسول اکرم (ص) و خاندان حسین‌بن‌علی (ع) به شهادت رسیدند. نفْس‌مطمئنّه‌ای به قرارگاه لطف و رحمت خدا عروج کرده است. کلمه طیّبه‌ای و نفْس راضیه و مرضیّه‌ای به سوی حق، صعود کرده است.

شهادت امام خامنه‌ای به‌سان جدّ مطهرشان حسین (ع) بود؛ عاشورای او با عاشورای امام عشق، شباهتی تمام داشت؛ او نیز خطاب به یزیدیان زمان فرمود «مِثلی لا یُبایِعُ مثله». اشقیاء دوران برای شهادتش صف کشیدند؛ حرامیان از شهادتش شاد شدند؛ لکن امام و رهبر شهید ما در اوج صلابت و شکوه و با زبان روزه به قافله سال شصت‌ویکم هجری پیوست و مصداق فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ شد. روح ملکوتی امام خامنه‌ای عزیز به رضوان و دیار جاودانگی و لقاء الهی شتافته است و اکنون در کنار اجداد مطهرش مسرور و مشعوف است.

رهبر فرزانه، محبوب و عزت‌آفرین، امام خامنه‌ای عزیز، افتخار همه ایرانیانی بود که دل در گرو استقلال و اعتلای کشور داشتند و سرانجام نیز در این راه از خون پاک خویش مایه گذاشت.

امام خامنه‌ای عزیز و شهید وارث حقیقی انبیاء الهی بودند. ایشان شناسنامه امت و پس از امام راحل، رکن رکین انقلاب توحیدی ما بودند. امام شهید ما، در طول ۳۷ سال کشتیبانی انقلاب اسلامی، خواب را از چشمان مستکبران عالم ربودند و همواره یار مظلومان عالم و خصم ظالمان بودند. اقتدار و صلابت ایشان در برابر طواغیت و دشمنان غدّار و رقت و لطافت‌شان در مواجه با مستضعفین در افواه و اذهان جهانیان حک شده است.

زبان از بیان و توصیف خصایل و سجایای رهبر الهی و شهیدمان عاجز است؛ فَما یُحیطُ المادِحُ وَصفَک؛ کسی که تو را مدح می‌کند، نمی‌تواند به توصیف تو دست پیدا کند.

امام خامنه‌ای عزیز و شهید، در اوج یقین بودند و همین یقین اعلی، ایشان را در مسیر مبارزه با ظلمه عالم، استوار و ثابت قدم نگاه داشت و بدین واسطه در طول حیات طیبه‌ی این رهبر الهی، ذره‌ای شک و تردید و سستی در پیمودن مسیر حق مشاهده نشد.

رهبری الهی و شهید ما، مستجاب الدعوة است؛ همانطور که دعاهای وارزقنا الشهادة فی سبیلک ایشان اجابت شد، بدون‌تردید دعای ایشان برای اضمحلال دستگاه کفر و سلطه نیز اجابت می‌شود.

اینجانب، با قلبی محزون و چشمانی گریان، شهادت قائد امت، حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) را به محضر حضرت بقیةالله‌الاعظم ارواحنافداه و ملت ایران و همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان تسلیت می‌گویم.

شهادت رهبر فرزانه و حکیم و شجاع و بصیرمان ثُلمه‌ای عظیم و غمی جانکاه است؛ روحمان فسرده و قلوبمان ماتمکده است، لکن استمرار راه نورانی امام شهیدمان، ضرورتی انکارناپذیر است؛ اکنون در میانه نبرد با شقی‌ترین اشقیاء هستیم؛ باید با عزمی راسخ‌تر، طومار کفار عصر حاضر را بپیچیم؛

رژیم خبیث آمریکا وصهیون ذلیل و زبون بداند که ملت بزرگ ایران هرگز از خون رهبر قهرمان خویش نخواهد گذشت؛ همان گونه که از جنایات شاه معدوم و صدام متجاوز که مزدوران حقیر استکبار بودند، نگذشت.

امروز رژیم آمریکا منفورترین رژیم در جهان است و نظام استکبار می‌داند که با این گونه جنایت‌ها هرگز نخواهد توانست در اراده ‌های مصمم مجاهدان بزرگی که در دامان ملت‌های مسلمان تربیت شده اند، خللی به وجود آورد.

بدون‌تردید روح ملکوتی امام شهیدمان، حامی و پشتیبان اصلی ما در این نبرد مقدس است. آنچه تسکین آلام است و موجب رضای روح الهی امام شهیدمان می‌شود به سرانجام رسانیدن راه ایشان و استمرار قدرتمندانه‌ی آرمان‌های معظّم‌له است؛ در این مسیر نورانی و الهی، هیچ تعلل و تأخیری جایز نیست.

قالیباف: راه امام کبیر و امام شهیدمان را ادامه خواهیم داد

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به خاطر شهادت قائده امت، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای (قدس سره) پیامی صادر کرد.

متن آن به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فهمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا

زمانی که حاج قاسم شهید شد، فکر می‌کردم تلخ‌ترین روزهای زندگی‌ام را سپری می‌کنم و از نظر من، دنیا به آخر رسیده بود. ولی هیچ گاه فکر نمی‌کردم روزی برسد که با شرایطی تلخ‌تر از آن روز روبرو شوم. کاش فرصت بود تا کمی درباره عمق و عظمت این مرد الهی و مجاهد صحبت می‌کردم.

امام شهید انقلاب که بعد از امام کبیر انقلاب، دومین معلم قرن جدید بود.

برای من که قریب به ۵۰ سال از نزدیک این شخصیت برجسته الهی و سیاسی را درک کرده ام، قابل تصور نیست که باید روزهایی را زندگی کنم که آقا در کنارمان نیستند. اما دلیل اصلی باور ما به این بزرگمرد تاریخ این بود که ما ایشان را سرباز تام و کامل حضرت ولی عصر عج الله تعالی فرجه الشریف، می‌دانیم و سربازی برای او را سربازی برای امام زمان می‌دانستیم و می‌دانیم و اعتقاد راسخ داریم و در این اعتقاد خود، ذره‌ای دچار تردید نشدیم که این مملکت، مملکت آقا امام زمان است.

آقای ما بزرگ بود. اما با نبی مکرم اسلام قابل مقایسه نبود. زمانی که در جنگ احد بحث شهادت پیامبر در بین مومنین مطرح شد و آن‌ها را نگران و ناامید کرد، وحی نازل شد که برای امروز من و شما آموزه مهمی است. خداوند در آیه ۱۴۴ سوره آل عمران فرموده است: «محمد جز فرستاده‌ای از سوی خدا نیست که پیش از او هم فرستادگانی آمده‌اند و رفته اند. پس اگر او بمیرد یا کشته شود، آیا ایمان و عمل صالح را ترک می‌کنید و به روش گذشتگان‌تان بر می‌گردید؟»

پاسخ ما به این سوال قرآن این است که معاذ الله ما راه امام کبیرمان و امام شهیدمان را با راست قامتی ادامه خواهیم داد. انشاءالله.

شما بین وعده صادق ۳ و ۴ مقایسه کنید. در وعده صادق۳ چند ساعت طول کشید که ما با فرماندهی امام شهیدمان، خودمان را پیدا کردیم و درس‌عبرت‌آموزی به دشمن صهیونی دادیم؛ اما می‌بینید که ساختار نظامی و مدیریتی کشور از فردمحوری خارج شده است. به گونه‌ای که کسی تصور این حجم گسترده از عملیات موفق به تمام مراکز آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی را نداشته و همه کارشناسان نظامی را در حیرت فرو برده است. به گونه‌ای که تا این لحظه، بدون ذره‌ای وقفه ادامه داشته و خواهد داشت.

ما خود را برای این لحظات آماده کرده‌ایم و برای همه سناریوها برنامه ریزی کرده ایم. حتی برای زمان بعد از شهادت امام خامنه‌ای عزیز نیز برنامه ریزی شده است و شما خواهید دید که با تشکیل شورای رهبری، اقتدار و انسجامی غیرقابل تصور، هم در مسئولان و هم در قوای دفاعی و هم در مردم شکل خواهد گرفت و تردید نکنید که نیروهای دفاعی ما هنوز فقط بخشی از توان خود را بکار گرفته‌اند و ما هنوز به حساب آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها خواهیم رسید.

همین جا خیلی صریح و شفاف به شخص ترامپ و نتانیاهو و همه عوامل و ایادی آن‌ها می‌گویم، دوباره تاکید می‌کنم؛ هم به شخص این دو جانی کثیف و هم به عوامل آن‌ها، می‌گویم: شما پا روی خط قرمز ما گذاشته‌اید و باید هزینه آن را هم بدهید. این برای ما نه فقط یک جنگ وجودی بلکه خشم فروخفته‌ای است که زمان انتقام نهایی آن فرارسیده است. ما به پشتوانه ده‌ها میلیون نفر از مردم باوفای ایران و با اطمینان از الطاف ویژه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف چنان ضربات هولناکی به شما بزنیم که خودتان به التماس کردن بیافتید.

خواهید دید که این رویاپردازی‌های خیالی شما چند روز بیشتر دوام نخواهد داشت.

سخنی نیز با مردم عزیزمان، مخصوصا آن‌ها که به دلیل ناکارآمدی ما مسئولان نسبت به نظام جمهوری اسلامی منتقد هستند. می‌دانم شما گله مندی‌های به حقی دارید اما خیلی باید مراقب باشیم که در زمین دشمنان ایران بازی نکنیم.

اگر شما ما را قبول ندارید، اما ایران را که دوست دارید. هیچ عاقلی نمی‌تواند بپذیرد در زمین جانیان بالفطره اجنبی بازی کند. تردید نکنید که این انقلاب با این پشتوانه مردمی که شما در راهپیمایی ۲۲دی و ۲۲بهمن دیدید، حفظ می‌شود و به اعتلای خود ادامه می‌دهد. اما آن‌ها، دشمن ایران هستند و اگر با جمهوری اسلامی هم مخالف هستند از این جهت است که توانسته است استقلال و یکپارچگی ایران را حفظ کند.

سخنی نیز با امام شهیدمان و همه جان و قلب‌مان بگویم. براساس آموزه‌های قرآنی، ما گمان نمی‌کنیم که شما مرده اید. ما باور داریم که زنده اید. زنده‌تر از هر زمان دیگر. چرا که مستقیما نزد خدا روزی می‌خورید. ما باور داریم و تجربه کردیم که خداوند به شما شهدا اختیار عمل تاثیرگذاری در امور این دنیا را داده است و ما به کمک شما ایمان داریم و شما را در کنارخودمان زنده می‌بینیم.

ما به شما و خمینی کبیر و همه شهدا تضمین می‌دهیم که اجازه نخواهیم داد ایران اسلامی بلعیده شود. اجازه نخواهیم داد امید صدها میلیون انسان آزاده ناامید شود.

خدا به ما وعده داده است و ما به آن باور داریم که "و اخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب و بشر المومنین

بازتاب شهادت رهبر معظم انقلاب در رسانه‌های جهان

شبکه تلویزیونی سی‌ان‌ان آمریکا خبر شهادت رهبر معظم انقلاب را در راس اخبار خود قرار داد و نوشت: آیت الله خامنه‌ای برای دهه‌های متمادی با آمریکا و اسرائیل مبارزه کرد.

بی‌بی‌سی انگلیسی نیز با اذعان به شجاعت رهبر معظم انقلاب نوشت: آیت الله خامنه‌ای در دفتر کارش هدف قرار گرفت.

خبرگزاری فرانسه نیز با اشاره به مبارزات حضرت آیت الله خامنه‌ای با استبکار جهانی نوشت: او برای غرب، یک دشمن قسم خورده بود.

خبرگزاری رویترز نیز تبدیل ایران به یک نیروی مقتدر ضدآمریکا را حاصل بیش از سه دهه حضور آیت الله خامنه‌ای در راس حکومت جمهوری اسلامی اعلام کرد.

الجزیره با قرار دادن شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای در راس اخبار خود نوشت: این ترور می‌تواند دامنه جنگ را گسترش دهد.

گاردین نیز درباره اهمیت شهادت رهبر معظم انقلاب برای مردم ایران، نوشت: مردم، ۴۰ روز عزادار خواهند بود.

آسوشیتدپرس نیز، شهادت رهبر معظم انقلاب را دور تازه‌ای از دخالت آمریکا در ایران ارزیابی کرد و نوشت: واشنگتن برای دومین بار، در میانه مذاکرات به ایران حمله کرد.

خبرگزاری شینهوا نیز خبر شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای را در راس اخبار خود قرار داد و نوشت در ایران، ۴۰ روز عزاداری برپا خواهد بود.

دفتر سیاسی جنبش انصار الله یمن نیز با صدور بیانیه‌ای شهادت امام خامنه‌ای را به ملت و دولت ایران و امت اسلامی تسلیت و تعزیت گفت.

در این بیانیه آمده است که شهادت امام سید علی خامنه‌ای رهبر مستضعفان جهان که در راه قدس به شهادت رسید، را به ملت و دولت ایران و امت اسلامی صمیمانه تسلیت عرض می‌کنیم. امام خامنه‌ای نماد جانفشانی بود که در طول مسیر جهادی خود در مبارزه با محور شرارت، استکبار و ظلم، و در رأس آن آمریکا، هرگز متوقف نشد.

انصارالله یمن افزود که سیره جهادی امام سید علی خامنه‌ای به عنوان شهید امت و انسانیت، سرشار از درس‌های بزرگی است که همواره چراغ امید آزادگان امت و انسانیت بوده و خواهد بود.

دفتر سیاسی انصارالله یمن بر حمایت کامل خود از جمهوری اسلامی و ادامه مسیر مقاومت همراه با آزادگان امت در نبرد فتح موعود و جهاد مقدس تا تحقق اهداف آن بدون سازش یا عقب‌نشینی تأکید کرد.

این بیانیه در پایان تاکید کرد که خون پاک امام خامنه انرژی استمرار مسیر مقابله با ظالمان و متجاوزان خواهد بود، و ایمان داریم که وعده و نصرت خدا به تأخیر نخواهد افتاد.

«سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق در بیانیه‌ای درباره شهادت آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت: با دل‌هایی آکنده از اندوه و با رضایت به قضا و قدر الهی، شهادت حضرت آیت‌الله العظمی مجاهد بزرگ، امام سید علی خامنه‌ای (قدّس سرّه الشریف) را به امت اسلامی و به دوستداران و جویندگان حق در سراسر جهان تسلیت می‌گوییم.

وی افزود: ایشان پس از مسیری پربرکت از علم و جهاد در راه خدا و تلاش در خدمت دین و مسائل امت اسلامی، به دیدار حق شتافتند.

حکیم تصریح کرد: این فقید بزرگ، نمادی از علم و دین و جلوه‌ای از صبر و استقامت بود که عمر خود را در راه طلب دانش و نشر اصول والای اسلام صرف کرد و در دفاع از مسائل امت خویش کوشید و بنیان‌گذار رویکردی در پایداری و استواری بر اصول بود.

رهبر جریان حکمت ملی عراق بیان کرد: ما در حالی که ایشان را نزد خداوند شهید می‌دانیم، تأکید می‌کنیم که مسیر خیر و حق هرگز متوقف نمی‌شود و راهی که آن فقید در خدمت دین و انسانیت ترسیم کرد، در دل‌های مخلصان و اندیشه‌های جویندگان خیر باقی خواهد ماند.

حکیم در پایان اعلام کرد: عمیق‌ترین مراتب اندوه و تسلیت خود را به پیشگاه مولایمان صاحب‌الزمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف)، مراجع عظام دین، امت اسلامی، و نیز به دولت و ملت ایران تقدیم می‌داریم و از خداوند متعال مسئلت داریم که ایشان را در جایگاه صدق در کنار پیامبران، صدیقان، شهیدان و صالحان که نیکو رفیقانی هستند، جای دهد و به همگان صبر و آرامش عطا فرماید.

جریان چارچوب هماهنگی عراق در ساعات اولیه صبح امروز با صدور بیانیه‌ای شهادت آیت‌الله العظمی سید علی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی را تسلیت گفته و تاکید کرد که خون شهید برای همه نسل‌ها چراغ راه و فریادی مستمر در برابر ستم خواهد بود.

چارچوب هماهنگی در بیانیه خود تاکید کرد: با اندوهی عمیق و تأسفی فراوان، شهادت امام خامنه‌ای را تسلیت می‌گوییم. خون امام و رهبر شهید امت برای همه نسل‌ها چراغ راه و فریادی مستمر در برابر ستم و غاصبان خواهد ماند و لعنت ابدی قاتلان صهیونیست را گرفتار خواهد کرد.

جنبش مجاهدین فلسطین و گردان‌های نظامی وابسته به آن شهادت امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران که در ماه مبارک رمضان در راه قدس و در پی حملات وحشیانه صهیونیستی-آمریکایی صورت گرفت را تسلیت گفته و تاکید کرد که این سرنوشت پس از مسیری مملو از فداکاری، جهاد و مقابله با استکبار جهانی برای ایشان رقم خورد که طی آن مقاومتی را رهبری کرد که اعتبار را به مسائل محوری امت، و در رأس آن‌ها مسئله فلسطین بازگرداند.

این بیانیه می‌افزاید که رهبر معظم انقلاب اسلامی، در طول دهه‌ها رهبری جامعه اسلامی، صدای بلند حمایت از مستضعفین، به ویژه ملت مظلوم فلسطین و حامی ثابت‌قدم مقاومت شجاعانه آن‌ها و پشتیبان بی‌دریغ حق آن‌ها در سرزمین، بازگشت و آزادی بود.

بر اساس این بیانیه رویکرد سیاسی و فکری ایشان، چالشی تاریخی برای هژمونی آمریکا و پروژه‌های استعماری آن در منطقه بود. ایشان در برابر دیکته‌های استعمار ایستادند و با نیروهای مقاومت و جهاد، پایه‌ها و مبانی استقلال و حاکمیت و پیوند سرنوشت امت با مقاومت را در برابر نیروهای کفر و طغیان جهانی تثبیت کردند.

در این بیانیه آمده است: ما ضمن ابراز گرم‌ترین تسلیت‌ها و تبریکات به جمهوری اسلامی ایران و مردم، رهبری و مجاهدان آن و به ملت‌های اسلامی، و همه آزادگان جهان و حامیان مقاومت، تأکید می‌کنیم که ترور شخصیت‌های بزرگ امت اسلام و سیاست‌های صهیونیستی و آمریکایی مبتنی بر ترور و تروریسم، هرگز از عزم امت نخواهد کاست و اراده مقاومت را نخواهد شکست، بلکه اصرار ملت‌های ما را بر ادامه راه، و تثبیت گزینه مقابله تا تحقق آزادی و کرامت و رهایی از هژمونی و وابستگی افزایش خواهد داد.

جنبش مجاهدین فلسطین در پایان ضمن تأکید بر اعتماد کامل به توانایی جمهوری اسلامی ایران برای عبور از این مصیبت بزرگ و ادامه راه مقاومت و جهادی که امام خامنه‌ای با خون خود ترسیم کرد، ابراز داشت که خون رهبران و شهدا باعث انرژی بیشتر مقاومت امت شده و زوال پروژه‌های استکباری و شکست رژیم غاصب صهیونیستی را تسریع خواهد کرد.

پیام تسلیت مقتدی صدر به مناسبت شهادت رهبر انقلاب

مقتدی صدر دقایقی بعد از اعلام خبر شهادت حضرت آیت الله خامنه‌ای از تلویزیون رسمی ایران، پیام تسلیتی را به مناسبت شهادت ایشان در عملیات اسرائیلی-آمریکایی روز گذشته، صادر کرد.

صدر پیام خود را با آیه قرآنی «مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَی نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا» آغاز کرد و سپس با ابراز نهایت حزن و اندوه گفت: با نهایت حزن و اندوه، شهادت رهبر انقلاب اسلامی، سید عالم عابد و مجاهد مقاوم، سید خامنه‌ای قدس سره الشریف را به جهان اسلام تسلیت می‌گوییم.

وی ادامه داد: از خداوند متعال می‌خواهیم که این قربانی را از ما در سلسله شهدا و صدیقین بپذیرد و او را غرق رحمت واسعه خود گرداند و با اجدادش در بهشتی عالی محشور فرماید. . همچنین، سه روز عزای عمومی در عراق اعلام می‌کنیم.

اعتراضات مردمی در اطراف سفارت آمریکا در بغداد

مردم عراق در پی تظاهرات خودجوش در بغداد، به سمت سفارت آمریکا در عراق حرکت کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند.

مردم خشمگین عراق با تظاهرات خودجوش خود در بغداد، تلاش کردند به منطقه امنیتی سبز این شهر که محل استقرار سفارت آمریکا در آن قرار دارد، حمله کنند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که معترضان عراقی شامل مردم و گروه‌های مقاومت که از ترور آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران خشمگین هستند، در تلاشند تا وارد منطقه سبز در مرکز بغداد شوند.

بر اساس این گزارش، اطراف منطقه سبز عراق شاهد استقرار گسترده نیروهای امنیتی است و تنش‌ها پس از تحولات اخیر مرتبط با ایران افزایش یافته است.

تعطیلی استان‌های عراق و تظاهرات خودجوش مردم بغداد

در پی اعلام شهادت امام خامنه ای، مردم بغداد در تظاهراتی خودجوش، به سوی سفارت آمریکا در این شهر حرکت می‌کنند.

مردم بغداد در حرکتی خودجوش پس از اعلام خبر شهادت امام خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران به خیابان‌ها ریخته و به سوی سفارت آمریکا در بغداد به راه افتاده اند.

مردم در این تظاهرات شعار هیهات منا الذله سر می‌دهند.

همچنین استان‌های مختلف عراق در همان ساعت اولیه انتشار خبر شهادت امام خامنه‌ای عزای عمومی اعلام کرده و امروز یک شنبه را تعطیل رسمی اعلام کردند.

استان کربلا، نجف، بصره، میسان، واسط، دیوانیه و مثنی از جمله استان‌هایی هستند که تا این لحظه امروز یک شنبه را تعطیل رسمی اعلام کرده اند.

سهمگین‌ترین عملیات تهاجمی تاریخ نیروهای مسلح تا لحظات دیگر

روابط عمومی سپاه پاسداران اعلام کرد: سهمگین‌ترین عملیات تهاجمی تاریخ نیروهای مسلح ج. ا. ا تا لحظات دیگر به سمت سرزمینهای اشغالی و پایگاههای تروریستهای امریکایی آغاز می‌شود.

ان معی ربی سیهدین…

افزایش شمار شهدای میناب به ۱۴۸ نفر

ابراهیم طاهری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میناب در تشریح آخرین جزئیات شهدای حمله وحشیانه به مدرسه‌ای در میناب، اظهار کرد: در پی این حمله ددمنشانه ۱۴۸ تن به شهادت رسیده‌اند.

وی افزود: ۹۵ تن دیگر نیز مجروح هستند و درمان آن‌ها در حال پیگیری است.

لاریجانی: ملت ایران باوحدت پاسخ دندان‌شکنی به متجاوزان خواهد داد

علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، در گفت‌وگویی با اشاره به شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن عرض تسلیت به ملت شریف ایران، به تحلیل راهبردهای دشمن و واکنش‌های هوشمندانه نظام و مردم پرداخت.

لاریجانی با یادآوری گفت‌وگوهای پیشین خود در میانه و پس از جنگ ۱۲ روزه، اظهار داشت: در آن مقطع، رژیم صهیونیستی و آمریکا بر این باور بودند که با وارد آوردن ضربه‌ای سنگین به بخش‌های نظامی کشور و به شهادت رساندن فرماندهان ارشد، می‌توانند زمینه را برای فشار بر عناصر سیاسی و در نهایت تغییر نظام از طریق خیابان فراهم کنند.

وی افزود: اما ملت ایران با نمایش بلوغ تمدنی و حفظ همبستگی ملی، علیرغم تبلیغات گسترده دشمن، آن طلسم تجزیه و تفرقه را در هم شکست و تجربه‌ای عبرت‌آموز برای دشمنان رقم زد که از این مسیر نمی‌توان به اهداف شوم خود دست یافت.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به ماه‌های پس از جنگ ۱۲ روزه گفت: دشمنان در این مدت با بهره‌گیری از ابزارهای مختلفی همچون تحریم‌های ظالمانه و فشارهای اقتصادی، تلاش کردند تا ملت و نظام ایران را دچار سایش کنند، اما پایداری و استقامت مردم، تمام این ترفندها را خنثی کرد.

لاریجانی در خصوص فتنه اخیر تصریح کرد: طراحان دشمن این بار بر ایجاد تفرقه در میان ملت و از بین بردن همبستگی ملی تمرکز کردند تا فضای لازم برای ضربه نهایی فراهم شود. اما ملت ایران در ۲۲ دی ماه با حضور پرشور خود در صحنه، این شگرد شیطانی را نیز ناکام گذاشت.

وی با اشاره به طراحی دشمن برای یک عملیات نظامی سنگین، خاطرنشان کرد: درست سه روز پس از ۲۲ دی ماه، زمینه‌هایی برای یک حمله نظامی گسترده فراهم شده بود، اما این طرح به دلیل هوشیاری ستون‌های مقاومت کشور محقق نشد.

لاریجانی تأکید کرد: کشور ما از دو ستون استوار برخوردار است: نخست، ملت هوشیار و نترس ایران، و دوم، رهبری داهی و مدبر که تمام ترفندهای دشمن را شناسایی و خنثی می‌کند. همین عوامل باعث شد تا حتی مشاوران نظامی دشمن به آنان هشدار دهند که چنین عملیاتی موفقیت‌آمیز نخواهد بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پایان با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی از جمله ویتکاف، گفت: آنان با تعجب می‌پرسند: چرا با وجود تمام فشارها و تهدیدها، ملت ایران نه می‌ترسد و نه تسلیم می‌شود؟ پاسخ این سؤال در ایمان راسخ، وحدت کلمه و رهبری حکیمانه نهفته است که اجازه نمی‌دهد هیچ توطئه‌ای علیه این ملت به نتیجه برسد.

لاریجانی تأکید کرد: تجربه‌های اخیر ثابت کرد که هرچه دشمنان فشار بیشتری وارد کنند، ملت ایران با هوشیاری بیشتر و وحدت عمیق‌تر، پاسخ خواهد داد و مسیر پیشرفت و عزت ملی را با قدرت ادامه خواهد داد.

لاریجانی در ادامه تحلیل خود به استراتژی نهایی دشمن اشاره کرد و گفت: آن‌ها در نهایت به این نتیجه رسیدند که تا زمانی که رهبری ایران در دستان امام خامنه‌ای (ره) قرار دارد و ایشان با تسلط و بصیرت خود شگردهای آنان را خنثی می‌کند، نمی‌توانند به اهدافشان دست یابند؛ از این‌رو تصمیم گرفتند ابتدا ایشان را هدف قرار دهند.

وی افزود: این تحلیل در میان محافل نظامی نیز وجود داشت که دشمن به دنبال چنین سناریویی است و طبیعی بود که نگرانی‌هایی در این زمینه وجود داشته باشد، چرا که ایشان دردانه‌ای از انقلاب بود که با سابقه‌ای طولانی از مجاهدت، به این جایگاه رفیع رسیده بود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با تشریح سوابق مبارزاتی رهبر معظم انقلاب اسلامی تصریح کرد: آیت‌الله خامنه‌ای در دوران رژیم پهلوی و آن دیکتاتوری متحجر که وضع اسف‌باری برای ملت ایران رقم زده بود، علمدار مبارزه با استبداد بود؛ زندان‌ها رفت، تبعیدها کشید و پس از پیروزی انقلاب نیز در دوران دفاع مقدس، صفحه‌ای پرافتخار و پرتحرک از مجاهدت را رقم زد.

لاریجانی ادامه داد: ایشان پس از آن نیز در عرصه‌های مختلف اداره کشور، اعم از دوران ریاست جمهوری و سپس رهبری، با ماجراهای فراوانی روبه‌رو شدند و در همه آن مراحل، شخصیتی آب‌دیده، مسلط به شرایط داخلی و بین‌المللی و دارای دیدی نافذ از خود نشان دادند که همواره مردم را به درستی راهنمایی می‌کردند.

وی با اشاره به سبک زندگی ساده و متعارف رهبر معظم انقلاب گفت: دقیقاً به دلیل همین جایگاه و تأثیرگذاری، دشمن تمرکز خود را بر ایشان قرار داد، در حالی که ایشان همواره اصرار داشتند زندگی متعارف و عادی خود را حفظ کنند و هیچ‌گاه به دنبال ایجاد تمایز یا حاشیه امنیتی ویژه‌ای نبودند.

لاریجانی این حادثه را بسیار تلخ و دردناک برای ملت ایران خواند و افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی با این اقدام شنیع، عملاً شرایطی را رقم زدند که قلب ملت ایران را به درد آورد؛ اما باید بدانند که این‌گونه نیست که با ضربه زدن، ملت ایران را تسلیم کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با یادآوری تاریخ پرافتخار مقاومت ملت ایران خاطرنشان کرد: ملت ایران در طول تاریخ، سختی‌های بسیار بزرگ‌تری را دیده و تجربه کرده است؛ مغول‌ها آمدند و تمام ایران را شخم زدند، اما ملت ایران در مقابل آنان ایستادگی کرد و اجازه نداد هویت و استقلال کشور از بین برود.

وی تأکید کرد: اگرچه این حادثه بسیار تلخ است و درگذشت شخصیتی عظیم‌الشأن، قلب همه ما را جریحه‌دار و ملت را سوگوار کرده، اما همان‌گونه که امام راحل (ره) فرمودند: «این شهادت‌ها مردم را بااستقامت‌تر می‌کند».

لاریجانی ادامه سخنان خود با ابراز اطمینان از تداوم مسیر انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان راسخ، وحدت کلمه و پیروی از راه شهدا، این آزمون سخت را نیز پشت سر خواهد گذاشت و پاسخ دندان‌شکنی به متجاوزان خواهد داد.

وی افزود: خون پاک شهیدان، به‌ویژه شهادت رهبر فرزانه انقلاب، نه‌تنها مسیر حرکت ملت را متوقف نمی‌کند، بلکه انگیزه‌ای مضاعف برای ادامه راه و رسیدن به قله‌های عزت و سربلندی خواهد بود.

بیانیه ارتش در پی شهادت رهبر انقلاب

ارتش، جمهوری اسلامی ایران درپی شهادت رهبرانقلاب اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

عروج ملکوتی یگانه علمدار جبهه مبارزه با شقاوت، اسوه ایمان و شجاعت، رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای قدس الله نفسه الزکیه، امت اسلام و ملت بزرگ و مبارز ایران را داغدار کرد.

گرچه جبهه استکبار و یزیدیان زمان در جنایتی رذیلانه دستشان به خون پاک سلاله سادات و رهبر معظم آزادگان عصر حاضر آغشته شد، اما باید بدانند چراغ نامیرای راه سالار شهیدان خاموش نخواهد شد و شعله خشم پیروان راه حق و حقیقت دامن ستمگران را خواهد گرفت.

ملت بزرگ ایران این درس آموختگان مکتب عاشورا و آحاد رزمندگان و فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی ایران به پیروزی جبهه حق ایمان دارند.

به یاری خداوند این جنایت سهمگین با همراهی و مجاهدت مردم نستوه ایران سربلند اسلامی و حضور مقتدرانه و با بصیرت فرزندان غیور ملت در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بی‌پاسخ نخواهد ماند و به فضل خداوند، راه نورانی آن رهبر شهید تا آخرین نفس ادامه خواهد یافت و ارتش جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان دژ مستحکم ملت، در خط مقدم دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستاده است.

دشمنان را پشیمان خواهیم کرد

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح درپی شهادت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ الْمُؤْمِنِینَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَیْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ یَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِیلًا

ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء(ص) شهادت رهبر عالیقدر و ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(رضوان الله تعالی علیه) را به آحاد ملت ایران و امت اسلامی تسلیت و تعزیت می گوید.

میراث گران بهای آن رهبر و مرشد آزادگان جهان، چراغ راه ملت شجاع و قهرمان ایران و نیروهای مسلح منتقم است.

یاد آن مجاهد نستوه همچنان نور هدایت و پشتیبان وحدت ملی است و ایثار و پایداری او الهام بخش همه خادمان اسلام ناب وظلم ستیز می باشد.

دشمنان این ملت به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی را با قدرت، صلابت و حمایت مردم شریف پشیمان خواهیم کرد و راه آن رهبر حکیم و مقتدر را تا آخرین قطره خون و تسلیم دشمنان ادامه خواهیم داد.

سردار پاکپور به شهادت رسید

در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا به کشورمان سردار سرلشکر محمد پاکپور فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شهادت رسید.

در پی جنگ ۱۲ روزه و شهادت سردار حسین سلامی، رهبر شهید انقلاب اسلامی در حکمی ضمن اعطای درجه سرلشکری، سردار محمد پاکپور را به فرماندهی کل سپاه پاسداران منصوب کردند.

علی شمخانی به شهادت رسید

امیر دریابان علی شمخانی دبیر شورای دفاع، در پی تجاوز رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به کشورمان به شهادت رسید.

۴۰ روز عزای عمومی و ۷ روز تعطیل عمومی درپی شهادت رهبر انقلاب اسلامی

در پی شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، هیئت دولت بیانیه‌ای صادر کرد. متن بیانیه به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«سَیعلَمُ الّذینَ ظَلَموا أَی مُنقَلَبٍ ینقَلِبونَ»

مردم شریف و سرافراز ایران!

با کمال تأسف و تأثر به اطلاع می‌رساند در پی حمله سبعانه دولت جنایت‌پیشه امریکا و رژیم منحوس صهیونیستی اسوه ایمان و جهاد و مقاومت، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خامنه‌ای به فیض بزرگ شهادت رسید. خلف صالح روح خدا که در بیش از ۳۷ سال رهبری داهیانه پیشتازی و پرچمداری واقعی جبهه اسلام را عهده‌دار شد و با شجاعت مثال‌زدنی و ایمان راسخ خود فصل نوینی از حکمرانی را در تاریخ اسلام رقم زد و تا آخرین لحظه حیات مبارک و تاریخ‌ساز خود در برابر کفر و طاغوت و استکبار راهبری امت اسلامی را عهده‌دار بود. شهید سرافراز حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای اسوه ایثار و مقاومت در عصر حاضر، «امام وعده‌های صادق، امام امید و اقتدار» در اذهان آزادگان، مستضعفان و مجاهدان جهان بود و تا ابد در کنار نام «خمینی کبیر» در قلوب ملت‌های جهان جاودان خواهد ماند. جامعیت و تسلط بر علوم روز، خردمندی، دوراندیشی، ایمان ناب، اخلاص در عمل، اراده پولادین، باور ژرف به گفته و عمل و هدف خود، شجاعت بی‌نظیر، دانش گسترده دینی، روح لطیف و زلال، و امید و اعتماد به پرورگار متعال از خصوصیات برجسته این شخصیت عظیم‌الشأن بود که در کمتر رهبر سیاسی می‌توان سراغ گرفت.

هیات دولت جمهوری اسلامی ایران این ضایعه بزرگ را به حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه، ملت شریف ایران و امت بزرگ اسلامی و همه آزادگان جهان تسلیت عرض می‌کند و ضمن همدردی با ملت رشید ایران ۴۰ روز عزای عمومی و ۷ روز را تعطیل عمومی اعلام می‌کند.

این جنایت بزرگ هرگز بی‌جواب نخواهد ماند و برگ تازه‌ای از تاریخ جهان اسلام و تشیع را رقم خواهد زد. خون پاک این سید عالی‌مقام چونان چشمه‌ای خروشان خواهد جوشید و ظلم و جنایت امریکایی- صهیونی را ریشه‌کن خواهد ساخت. این‌بار نیز با تمام قدرت و صلابت، به پشتگرمی امت اسلامی و آزادگان جهان عاملان و آمران این جنایت بزرگ را پشیمان خواهیم ساخت.

ایران عزیز ما به پشتوانه نصرت الهی، یک‌صدا و یک‌دل، با سربلندی از این گذرگاه سخت عبور خواهد کرد؛ که خداوند در کمین دشمنان ستمکار ما و یاریگر مؤمنان و ستمدیدگان است.

مخبر نحوه اداره کشور در دوره انتقالی بعد شهادت رهبر انقلاب را تشریح کرد

محمد مخبر دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی در گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار کرد: آیت‌الله خامنه‌ای در ویژگی‌های شخصیتی وزنه بزرگ و پشتوانه بی‌بدیل برای جهان اسلام بود حقیقتاً غیر از شهادت هیچ اجری نمی‌شد برای ایشان متصور شد.

وی افزود: درباره شخصیت حضرت آقا اگر بخواهیم صحبت کنیم که به هیچ وجه در زبان نمی‌گنجد به‌گونه‌ای که هیچ بعدی از شخصیت رهبر انقلاب را نمی‌توان با چند دقیقه مطرح کرد اما می‌خواهم با مردم عزیزمان دقایقی سخن بگویم، اگرچه این ضایعه بسیار جانکاه است ولی مردم ایران مطمئن باشند که هیچ خللی در طی راه روشن امامین انقلاب پیش نخواهد آمد.

دستیار رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: ساختار هوشمندانه نظام اسلامی به شکلی است که در بازسازی ساختار خود فوق‌العاده است.

مخبر تصریح کرد: براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی در چنین وضعیتی رئیس‌جمهوری، رئیس قوه قضائیه و یک عضو فقیه شورای نگهبان وضعیت انتقال را برعهده می‌گیرند که یا اکنون انجام شده یا به‌سرعت انجام می‌شود.

وی بیان کرد: مطابق بخشی از اصل ۱۱۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا هنگام معرفی رهبر، شورایی مرکب از رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و یکی از فقهای شورای نگهبان به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام، همه وظایف رهبری را به طور موقت به عهده می‌گیرد.

ملت داغدار به سمت میدن انقلاب در حرکت هستند

ملت و امت حزب الله به صورت خودجوش از مساحد و منازل به سمت دانشگاه تهران و میدان انقلاب در حرکت هستند.

دانشجویان دانشگاه‌های تهران میزبان سوگ حماسی و انتقام‌خواهی ملت بزرگ ایران هستند.