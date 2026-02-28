بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در محکومیت جنایت حمله به دبستان میناب

بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در محکومیت جنایت حمله به دبستان میناب
در پی حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان و هدف قرار گرفتن یک دبستان دخترانه در شهر میناب که منجر به شهادت جمع زیادی از دانش‌آموزان این مرکز آموزشی شد، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری بیانیه‌ای صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، متن بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری در محکومیت جنایت حمله به دبستان دخترانه شجره طیبه میناب به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

نهم بهمن ماه ۱۴۰۴ بار دیگر و در زمانی که دستگاه دیپلماسی کشور در حال مذاکره برای اثبات حقانیت ایران و دفاع از تمامیت ارضی در میز مذاکره بود، رژیم منحوس صهیونیستی با همکاری رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا در اقدامی ددمنشانه به خاک مقدس کشورمان تجاوز کرد و ”مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه شهر میناب” را مورد حمله قرار داد و ۸۵ نفر دانش آموز و کادر بی پناه این مدرسه را به خاک و خون کشید.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ضمن تسلیت به خانواده این عزیزان و محکومیت شدید این اقدام ددمنشانه، آن را نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک برشمرد.

بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه این اقدام نقض کنوانسیون‌های ژنو به ویژه کنوانسیون چهارم و نقض صریح بند ۴ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک است.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری این اقدام را عبور از همه خطوط قرمز حقوق بشری و ضوابط حقوق بین‌الملل می‌داند و خواهان محکومیت آن توسط مجامع بین‌الملل و تمام آزادی‌خواهان جهان است. امیدواریم این اقدام زشت بی‌پاسخ نماند.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری

 

