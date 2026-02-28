بیانیه مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در محکومیت جنایت حمله به دبستان میناب

نهم بهمن ماه ۱۴۰۴ بار دیگر و در زمانی که دستگاه دیپلماسی کشور در حال مذاکره برای اثبات حقانیت ایران و دفاع از تمامیت ارضی در میز مذاکره بود، رژیم منحوس صهیونیستی با همکاری رئیس‌جمهور جنگ‌طلب آمریکا در اقدامی ددمنشانه به خاک مقدس کشورمان تجاوز کرد و ”مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه شهر میناب” را مورد حمله قرار داد و ۸۵ نفر دانش آموز و کادر بی پناه این مدرسه را به خاک و خون کشید.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری ضمن تسلیت به خانواده این عزیزان و محکومیت شدید این اقدام ددمنشانه، آن را نقض صریح کنوانسیون حقوق کودک برشمرد.

بر اساس حقوق بین‌الملل بشردوستانه این اقدام نقض کنوانسیون‌های ژنو به ویژه کنوانسیون چهارم و نقض صریح بند ۴ ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک است.

مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری این اقدام را عبور از همه خطوط قرمز حقوق بشری و ضوابط حقوق بین‌الملل می‌داند و خواهان محکومیت آن توسط مجامع بین‌الملل و تمام آزادی‌خواهان جهان است. امیدواریم این اقدام زشت بی‌پاسخ نماند.

