بیانیه کمیسیون امنیت ملی مجلس در محکومیت حمله رژیم صهیونسیتی و آمریکا

کمیسیون امنیت ملی مجلس در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد همه توان خود را برای تقویت قانون‌گذاری و تامین نیازهای کشور در این لحظات حساس معطوف داشته و هم‌افزایی کشور در مقابله جدی با دشمنان پلید ایران را سرلوحه اقدام و عمل خویش دارد.

به گزارش ایلنا، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی بیانیه ای در محکومیت حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا صادر کرد که به شرح زیر است:

ملت قهرمان و غیور ایران، اینک همه جهانیان شاهد هستند که آمریکا جنایتکار و رژیم صهیونسیتی در یک همدستی بی‌شرمانه، به مردم عزیز ایران و قلمرو کشورمان حمله کردند؛ این در حالی است که آمریکا، ناقص مفاد منشور ملل متحد، ریاست دوره‌ای شورای امنیت را عهده‌دار شده است.

مضحکه‌ای تلخ که آمریکا در هنگامه‌ای که ناقص حقوق بشر و مفاد حقوق بین‌الملل و اخلاق و انسانیت است، در جایگاهی ریاست یافته که می‌بایست،‌ صلح و امنیت جهانی را محقق سازد؛ و این یعنی ناکارآمدی سازمان ملل و نهادهایی که در حال حاضر، نه در غزه و لبنان، نه در ونزوئلا و نه در هیچ نقطه‌ دیگری به وظیفه خود عمل نکردند.

ایرانیان اکنون به اتکای توانمندی درونی خود بر اساس عقل و منطق و همه مفاد پذیرفته شده جهانی، در دفاع مقدس از کیان و هویت ایران و ایرانی و نظام اسلامی هستند.

حفظ انسجام، وحدت در عمل، تبعیت از فرامین فرماندهی کل قوا و حمایت همه جانبه از نیروهای مدافع وطن، نکاتی است که ملت و قوای مختلف کشور و به طور کلی ایرانیان به آن اعتقاد و باور عمیق دارند و بر آن مبنا همه امور خود را ساماندهی می‌کنند.

کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با عنایت به شرایط کشور، همه توان خود را برای تقویت قانون‌گذاری و تامین نیازهای کشور در این لحظات حساس معطوف داشته و هم‌افزایی کشور در مقابله جدی با دشمنان پلید ایران را سرلوحه اقدام و عمل خویش دارند و ضمن حمایت از همه نیروهای دفاعی کشور، از سرعت عمل و هوشیاری مشهود آنان قدردانی می‌کند و مجلس شورای اسلامی نیز به عنوان نهاد برآمده از اراده ملت، بر پاسخ قاطع به آمریکا و اسرائیل و هم‌پیمانان آن‌ها، تأکید می‌کند.

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

