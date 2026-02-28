آمریکا میز مذاکرات را بمباران کرد

به گزارش ایلنا، در پی حمله تجاوزکارانه و وحشیانه آمریکایی- صهیونی امروز به میهن مان، مشاور و دستیار مقام معظم رهبری پیامی صادر کرد.

متن پیام عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین شرح است:

«و ما النصر الا من عند الله العزیز لحکیم»

حمله وحشیانه آمریکا و رژیم صهیونی که منجر به جنایات نابخشودنی در ایران عزیزمان و شهادت جمعی از هموطنان مان شد و حتی در مناطقی مانند میناب پرپر شدن ده ها دانش آموز بی گناه و فرشتگان معصوم را در پی داشت، نشانه‌ دیگری از ماهیت واقعی و چهره پلید نظام سلطه است.

آنچه رخ داد، یک تجاوز آشکار و کاملاً خلاف بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بود که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی کشورها را صراحتاً منع کرده است. دشمنان ما هرگاه در برابر اراده ملت‌ها احساس ضعف کنند، دست به دامان جنگ می‌شوند و این بار نیز همزمان با مذاکرات ادعایی خود، بار دیگر ثابت کردند که هدفشان دیپلماسی نیست، بلکه بمباران میز مذاکره است.

این حملات به خوبی نشان داد که قوانین بین‌المللی تا چه اندازه در برابر زورگویی، بازیچه ای بیش در دست ترامپ و سران رژیم صهیونیستی نیست. آنها کوچکترین اعتقادی به حقوق ملت‌ها ندارند و تنها زبان زور را می‌فهمند.

امروز، ملت ایران بیش از پیش به توان داخلی خود ایمان دارد. اگر دشمنان تصور می‌کنند با این حملات می‌توانند ایران قوی را به تسلیم وادار کنند، سخت در اشتباهند. مطمئن باشید با پاسخ کوبنده و دست بلند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و اراده پولادین ملت، فصل جدیدی از ایران سرافراز رونمایی خواهد شد که معادلات را به هم خواهد ریخت.

محمد مخبر

