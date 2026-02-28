این اقدام وحشیانه صفحه سیاه دیگری در کارنامه متجاوزان این سرزمین است/ با مردم شریف میناب در این اندوه سنگین شریکم

پیام پزشکیان در پی حمله ناجوانمردانه متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به دبستان شهرستان میناب:
به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان در پیام محکومیت حمله وحشیانه متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به دبستان دخترانه شجره طیبه شهرستان میناب که منجر به شهادت و مجروحیت دهها نفر از دانشآموزان این دبستان شده است، تصریح کرد: این اقدام وحشیانه صفحه سیاه دیگری در کارنامه جنایات بیشمار متجاوزان به این سرزمین است که هرگز از حافظه تاریخی ملت ما زدوده نخواهد شد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم ربّ الشهداء والصدیقین
فاجعه دلخراش دبستان شجره طیبه شهرستان میناب و شهادت دهها دانشآموز معصوم در پی حمله ناجوانمردانه متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی به مراکز غیرنظامی، قلب آحاد ملت ایران و همه انسانهای آزاده را به درد آورد.
این اقدام وحشیانه، صفحه سیاه دیگری در کارنامه جنایات بیشمار متجاوزان به این سرزمین است که هرگز از حافظه تاریخی ملت ما زدوده نخواهد شد.
اینجانب ضمن محکومیت قاطع این اقدام غیرانسانی، مصیبت وارده را به خانوادههای داغدیده، مردم شریف میناب و آحاد ملت ایران تسلیت عرض میکنم و خود را در اندوه سنگین آنان شریک میدانم. همچنین از تمام مراکز امدادی، درمانی و مسئولان ذیربط در منطقه میخواهم با بسیج همه امکانات، رسیدگی فوری و بیوقفه به وضعیت مجروحان این حادثه و خانوادههای آنان را در اولویت کار خود قرار دهند.
از درگاه خداوند متعال برای شهدای این حادثه ناگوار علو درجات، برای مجروحان شفای عاجل و برای خانوادههای معزز آنان صبر و آرامش مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران