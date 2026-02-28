دادستانی کل کشور در پی تجاوز آمریکا بیانیه ای صادر کرد
دادستانی کل کشور در بیانیه ای ضمن دعوت مردم به آرامش، نسبت به همکاری یا همراهی با دشمن هشدار داد.
به گزارش ایلنا، در خبری که از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شده آمده است: دادستانی کل کشور با صدور بیانیهای با اشاره به تجاوز مجدد دو رژیم متجاوز و فاسد آمریکا و صهیونیستی به خاک ایران اسلامی، ضمن درخواست از عموم مردم برای حفظ آرامش و کمک به تأمین و تحکیم امنیت، به کلیهی عناصری که از طریق فضای مجازی و غیر از آن، نقش پیاده نظام این دو رژیم منحوس و متجاوز را ایفا می کنند و به انحاء مختلف ضمن همراهی با دشمنان ، مبادرت به القاء ترس و شایعه کنند و یا امنیت شهروندان را به مخاطره اندازند هشدار داد که این موضوع اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی طبق قانون برخورد قاطع و بدون مماشات خواهند داشت.