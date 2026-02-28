دادستانی کل کشور در پی تجاوز آمریکا بیانیه ای صادر کرد

به گزارش ایلنا، در خبری که از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شده آمده است: دادستانی کل کشور با صدور بیانیه‌ای با اشاره به تجاوز مجدد دو رژیم متجاوز ‌و فاسد آمریکا و صهیونیستی به خاک ایران اسلامی، ضمن درخواست از عموم مردم برای حفظ آرامش و کمک به تأمین و تحکیم امنیت، به کلیه‌ی عناصری که از طریق فضای مجازی و غیر از آن، نقش پیاده نظام این دو رژیم منحوس و متجاوز را ایفا می کنند و به انحاء مختلف ضمن همراهی با دشمنان ، مبادرت به القاء ترس و شایعه کنند و یا امنیت شهروندان را به مخاطره اندازند هشدار داد که این موضوع اقدام علیه امنیت ملی تلقی شده و دستگاه های انتظامی، امنیتی و قضایی طبق قانون برخورد قاطع و بدون مماشات خواهند داشت.