تنفیذ اختیار به برخی وزارتخانهها توسط دولت برای شرایط اضطرار
سخنگوی دولت از تنفیذ اختیار به برخی وزارتخانهها توسط دولت برای شرایط اضطرار خبر داد و عنوان کرد که تمهیدات لازم در تمام استانها به ویژه استانهای مسافرپذیر انجام شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی در تماس تلفنی با شبکه خبر اظهار کرد: طبق تجربه جنگ ۱۲ روزه کارگروههایی از قبل تمهید شده بود و برنامهای برای دوران اضطرار در دولت تصویب شده بود که طبق آن شرح وظیفه هر کدام از دستگاهها اجرایی و وزارت خانهها مشخص شده است.
وی با اشاره به تفویض اختیار به برخی وزارتخانهها توسط دولت و انجام هماهنگی خوب با استانداران در این امر، خاطر نشان کرد: به ویژه در استانهایی مانند استانهای شمالی و خراسان رضوی که انتظار مسافر پذیری بیشتر داریم تمهیدات لازم انجام شده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در خصوص کالاهای اساسی مثل دارو و بنزین، وزارتخانههای مربوطه شرح وظیفهای بر عهده دارند و کار به خوبی پیش میرود، درباره انتخاب مردم برای خروج از شهرها تصریح کرد: بدیهی است انتخاب مردم برای خروج از شهرها محترم است. وزارت نفت پمپ بنزین سیار را در مسیرهای مواصلاتی به ویژه خروجی از تهران تمهید کرده است.
مهاجرانی با بیان اینکه طبیعتا مردم حق دارند بابت رژیم صهیونیستی نگران باشند و بترسند، گفت: این رژیم از هیچ جنایتی فروگذار نمیکند؛ نگرانی مردم قابل فهم است. وزارت نفت، جهاد، بهداشت و کشور و تمامی وزارت خانههای ذیربط به شدت مشغول کار هستند.
طبق اظهارات وی معاون اول رئیسجمهور و شخص رئیسجمهور دستورات لازم را صادرکردند.
سخنگوی دولت همچنین درباره حال جسمانی رئیسجمهور و کابینه دولت نیز توضیح داد: خداروشکر الحمدلله طبق گزارشهایی که تا الان به دست من رسیده است مشکل خاصی وجود ندارد و امیدواریم هموطنان و به ویژه خدمت گزاران مردم در سلامت باشند.