روابط عمومی سپاه خبر داد؛
سقوط موشکهای امریکا و اسرائیل
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه اعلام کرد: تعدادی از موشکهای امریکا و اسرائیل در مناطق صحرایی و شهری عراق و کشورهای حاشیه خلیج فارس، بعد از ناتوانی در رسیدن به اهداف خود، سقوط کردهاند.
در حملات موشکی به پایگاههای آمریکایی تاکنون حداقل ۲۰۰ نظامی کشته و مجروح شدهاند.