بیانیه وزارت امور خارجه درباره تشدید تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پی تشدید تنش‌ها بین پاکستان و افغانستان بیانیه‌ای صادر کرد.

متن این بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مراتب نگرانی و تأسف عمیق خود را از تشدید درگیری بین دو کشور همسایه و مسلمان، پاکستان و افغانستان، و پیامدهای امنیتی و انسانی آن، ابراز داشته و خواستار آغاز فوری گفت‌وگو و تعامل بین دو کشور برای توقف درگیری و کاهش تنش می‌باشد.

درگیری بین پاکستان و افغانستان نه تنها موجب وارد آمدن تلفات انسانی و خسارات مادی برای دو کشور همسایه شده بلکه باعث تشدید ناامنی در منطقه پیرامونی و نیز پیامدهای انسانی و امنیتی برای کل منطقه خواهد شد.

جمهوری اسلامی ایران ضمن تجدید درخواست از هر دو طرف برای احترام به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی یکدیگر و پرهیز از هر اقدامی که می‌تواند موجب تشدید تنش و درگیری شود، آمادگی خود را برای هرگونه مساعدت در کاهش تنش و فراهم آوردن امکان گفت‌وگو بین دو کشور برای توقف کامل درگیری نظامی و نیل به تفاهم اعلام می‌کند.

انتهای پیام/
