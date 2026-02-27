تسلیت پزشکیان برای درگذشت زندهیاد عبدالمجید ارفعی
رئیس جمهور در پیامی درگذشت زنده یاد عبدالمجید ارفعی ایرانشناس مبرز و استاد نامآور زبانهای باستان را به جایگاه علمی کشور و دوستداران حوزه تمدنی ایران زمین تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی درگذشت زنده یاد عبدالمجید ارفعی را ضایعهای بزرگ برای فرهنگ و تمدن ایران و همه ایران دوستان دانست و تصریح کرد: این دانشمند بیادعا عمر گرانمایه خویش را در پژوهش و خوانش اسناد و کتیبههای باستانی سپری کرد؛ سطرهایی که با همت و دانش او دوباره جان گرفتند و بخشهایی بسیار مهم از حافظه کهن سرزمین ما را زنده کردند. ترجمه ماندگار او از منشور کوروش و تلاشهای خستگیناپذیرش در مطالعه اسناد کهن، بیتردید جایگاه او را در شمار پاسداران راستین میراث تمدنی ایران تثبیت کرده است.
متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درگذشت ایرانشناس مبرّز و استاد نامآور زبانهای باستان، زندهیاد عبدالمجید ارفعی، ضایعهای بزرگ برای فرهنگ و تمدن ایران و همه ایراندوستان است. این دانشمند بیادعا عمر گرانمایه خویش را در پژوهش و خوانش اسناد و کتیبههای باستانی سپری کرد؛ سطرهایی که با همت و دانش او دوباره جان گرفتند و بخشهایی بسیار مهم از حافظه کهن سرزمین ما را زنده کردند. ترجمه ماندگار او از منشور کوروش و تلاشهای خستگیناپذیرش در مطالعه اسناد کهن، بیتردید جایگاه او را در شمار پاسداران راستین میراث تمدنی ایران تثبیت کرده است.
اینجانب فقدان این استاد گرانقدر را به جامعه علمی کشور و دوستداران حوزه تمدنی ایرانزمین تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران