متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

درگذشت ایران‌شناس مبرّز و استاد نام‌آور زبان‌های باستان، زنده‌یاد عبدالمجید ارفعی، ضایعه‌ای بزرگ برای فرهنگ و تمدن ایران و همه ایران‌دوستان است. این دانشمند بی‌ادعا عمر گرانمایه خویش را در پژوهش و خوانش اسناد و کتیبه‌های باستانی سپری کرد؛ سطرهایی که با همت و دانش او دوباره جان گرفتند و بخش‌هایی بسیار مهم از حافظه کهن سرزمین ما را زنده کردند. ترجمه ماندگار او از منشور کوروش و تلاش‌های خستگی‌ناپذیرش در مطالعه اسناد کهن، بی‌تردید جایگاه او را در شمار پاسداران راستین میراث تمدنی ایران تثبیت کرده است.

اینجانب فقدان این استاد گرانقدر را به جامعه علمی کشور و دوستداران حوزه تمدنی ایران‌زمین تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال برای ایشان آرامش ابدی و برای بازماندگان صبر و سلامتی مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران