عیادت حاجی میرزایی از کارمند حوزه روابط عمومی ریاست جمهوری
به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیسجمهور با همراهی حسن مجیدی دستیار، محمود گوهری معاون و حبیبالله عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیسجمهور بعد ازظهر امروز - جمعه 8 اسفند ماه - با حضور در یکی از بیمارستانهای تهران از آقای امیر داوود سعیدان، از کارکنان حوزه روابط عمومی ریاستجمهوری که بهدلیل بروز عارضه مغز بستری است، عیادت کردند.
رئیس و معاونان دفتر رئیسجمهور ضمن پیگیری آخرین وضعیت جسمانی وی، روند درمان، اقدامات انجام شده و برنامههای درمانی پیشِرو با خانواده آقای سعیدان، بهویژه پدر، مادر و همسر وی، دیدار و گفتوگو کرده و با ابراز همدلی و حمایت، اطمینان دادند که روند درمان و مسائل مرتبط با وضعیت ایشان از سوی مسئولان مربوطه پیگیری خواهد شد.
رئیس دفتر رئیسجمهور در این عیادت، ضمن قدردانی از تلاشهای کادر درمان، آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای این کارمند خدوم را ابراز داشته و تأکید کرد که سرمایه انسانی، فارغ از جایگاه سازمانی، اصلیترین پشتوانه هر مجموعه اداری است و رسیدگی به وضعیت کارکنان و خانوادههای آنان، از وظایف بدیهی و مورد اهتمام مدیریت مجموعه به شمار میرود.