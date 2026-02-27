عیادت حاجی میرزایی از کارمند حوزه روابط عمومی ریاست جمهوری

رئیس و معاونان دفتر رئیس‌جمهور ضمن پیگیری آخرین وضعیت جسمانی وی، روند درمان، اقدامات انجام‌ شده و برنامه‌های درمانی پیش‌ِرو با خانواده آقای سعیدان، به‌ویژه پدر، مادر و همسر وی، دیدار و گفت‌وگو کرده و با ابراز همدلی و حمایت، اطمینان دادند که روند درمان و مسائل مرتبط با وضعیت ایشان از سوی مسئولان مربوطه پیگیری خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این عیادت، ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای این کارمند خدوم را ابراز داشته و تأکید کرد که سرمایه انسانی، فارغ از جایگاه سازمانی، اصلی‌ترین پشتوانه هر مجموعه اداری است و رسیدگی به وضعیت کارکنان و خانواده‌های آنان، از وظایف بدیهی و مورد اهتمام مدیریت مجموعه به شمار می‌رود.