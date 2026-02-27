همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

عیادت حاجی میرزایی از کارمند حوزه روابط عمومی ریاست جمهوری
رئیس دفتر رئیس جمهور با همراهی دستیار و معاون و مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس جمهور از امیر داوود سعیدان کارمند حوزه روابط عمومی ریاست جمهوری که بدلیل عارضه مغزی بستری است، عیادت کردند.

به گزارش ایلنا، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور با همراهی حسن مجیدی دستیار، محمود گوهری معاون و حبیب‌الله عباسی مدیر کل روابط عمومی دفتر رئیس‌جمهور بعد ازظهر امروز - جمعه 8 اسفند ماه -  با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران از آقای امیر داوود سعیدان، از کارکنان حوزه روابط عمومی ریاست‌جمهوری که به‌دلیل بروز عارضه مغز بستری است، عیادت کردند.

 

رئیس و معاونان دفتر رئیس‌جمهور ضمن پیگیری آخرین وضعیت جسمانی وی، روند درمان، اقدامات انجام‌ شده و برنامه‌های درمانی پیش‌ِرو با خانواده آقای سعیدان، به‌ویژه پدر، مادر و همسر وی، دیدار و گفت‌وگو کرده و با ابراز همدلی و حمایت، اطمینان دادند که روند درمان و مسائل مرتبط با وضعیت ایشان از سوی مسئولان مربوطه پیگیری خواهد شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور در این عیادت، ضمن قدردانی از تلاش‌های کادر درمان، آرزوی سلامتی و شفای عاجل برای این کارمند خدوم را ابراز داشته و تأکید کرد که سرمایه انسانی، فارغ از جایگاه سازمانی، اصلی‌ترین پشتوانه هر مجموعه اداری است و رسیدگی به وضعیت کارکنان و خانواده‌های آنان، از وظایف بدیهی و مورد اهتمام مدیریت مجموعه به شمار می‌رود.

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

