پس از دستور محسنی اژهای انجام شد
تخریب دیوار «زندان رجاییشهر» کمتر از ۴۸ ساعت
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تخریب و برداشتن دیوار زندان رجاییشهر، گفت: اقدامات برای اجرای این دستور بلافاصله در استان مورد پیگیری قرار گرفت و از امروز عملیات تخریب دیوارهای زندان رجاییشهر کرج در کمتر از ۴۸ ساعت پس از دستور رئیس قوه قضاییه آغاز شد.
به گزارش ایلنا، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام خبر آغاز تخریب دیوارهای زندان تعطیل شده رجاییشهر کرج پس از دستور رئیس قوه قضاییه در جریان سفر به استان البرز گفت: یکی از مصوبات سفر پیشین رئیس دستگاه قضا به استان البرز در فروردین سال ۱۴۰۲، که در راستای مطالبات مردم و مسئولان استان مطرح شد موضوع تعطیلی زندان رجاییشهر بود که مشکلات و آسیبهای متعددی را برای ساکنان اطراف آن و مدیریت شهری ایجاد کرده بود.
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: با توجه به این مطالبه، رئیس قوه قضاییه در جریان سفر پیشین صراحتا دستور انتقال و تعطیلی زندان رجاییشهر کرج را صادر کرد که در راستای اجرای این دستور با انجام مقدمات و در کمتر از چهار ماه یعنی ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ زندان رجاییشهر به صورت کامل از زندانیان تخلیه شد و با توجه به کاربری اراضی زندان، نیاز بود با توجه به طرح تفصیلی شهر، کاربریهای دیگری تعریف شود که با پیگیری و همکاری استاندار البرز و سازمان زندانهای کشور موضوع در «کمیسیون ماده پنج» استان و «شورای عالی شهرسازی و معماری» طرح و منجر به تصویب تغییر کاربری زندان شد.
وی با بیان اینکه در جریان سفر استانی دو روز پیش رئیس قوه قضاییه به البرز و در راستای پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین، یکی از موضوعات طرح شده در مسیر اجرای کامل دستورات و مصوبات، بحث تخریب دیوار زندان بود متذکر شد: با توجه به گزارش ارائه شده درباره اینکه علیرغم انتقال زندانیان و تعطیلی زندان سابق رجاییشهر کرج، با توجه به وجود دیوار تعطیلی آن برای مردم ملموس نیست رئیس قوه قضاییه دستور داد سریعا نسبت به تخریب و برداشتن دیوار اقدام شود.
وی متذکر شد: اقدامات برای اجرای این دستور بلافاصله در استان مورد پیگیری قرار گرفت و در جلسهای که بعد از پایان سفر با حضور استاندار و سایر مسئولان استانی در دادگستری کل استان البرز برگزار شد، ضمن رفع موانع، کیفیت اجرای آن مورد بررسی و اتخاذ تصمیم شد و از امروز عملیات تخریب دیوارهای زندان رجاییشهر کرج در کمتر از ۴۸ ساعت پس از دستور رئیس قوه قضاییه آغاز شد.
رئیس شورای قضایی استان البرز با تاکید بر اینکه با توجه به مساحت اراضی زندان و طول زیاد دیوار و نوع مصالح به کار رفته شده در احداث آن، تخریب دیوارها تا برداشتن کامل آن از پیرامون اراضی زندان پیگیری خواهد شد تصریح کرد: اقدامی که امروز آغاز شد گامی مهم در اجرای کامل یکی از مصوبات سفر رئیس قوه قضاییه به استان البرز بود و یکی از مطالبات مردمی که قدمتی چندین دههای داشت محقق شد.