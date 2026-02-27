گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عراق
وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق در تماس تلفنی با سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در خصوص تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کرد.

​وزیر امور خارجه کشورمان در این گفتگو، همتای عراقی را در جریان روند گفتگوهای هسته‌ای ایران-آمریکا قرار داد.

​در این تماس تلفنی، بر اهمیت تداوم رایزنی‌های نزدیک بین کشورهای منطقه برای صیانت از صلح و ثبات منطقه‌ای تاکید شد.

