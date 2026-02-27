معاون عارف:

ماموریت دیپلمات‌ها دور کردن سایه جنگ و تحریم‌هاست

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: دیپلمات‌های دولت چهاردهم‌ با مأموریتی روشن از سوی دکتر پزشکیان برای دور کردن سایه جنگ و تحریم از ایران مذاکرات را دنبال می‌کنند.

به گزارش ایلنا، عباس پازوکی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به مذاکرات ایران و آمریکا، نوشت:

«یک سوی ماجرا، دیپلمات‌های دولت چهاردهم‌اند؛ با مأموریتی روشن از سوی دکتر پزشکیان برای دور کردن سایه جنگ و تحریم از ایران. پشتوانه‌شان فقط دانش و تجربه مذاکره نیست؛میدان، توان دفاعی نظام و انسجام ملی ایرانیان دلشان را قرص کرده است.

سوی دیگر، روایت‌سازی کاذب و عملیات روانی برخی رسانه‌های خارجی است که می‌کوشند این انسجام را مخدوش کنند و جمهوری اسلامی را بازنده مذاکرات یا مقصر هر رخداد احتمالی نشان دهند.

میان این دو تصویر، معیار روشن است: درباره مذاکرات، تنها مرجع معتبر، روایت وزارت امور خارجه است.»

 

