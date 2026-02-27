وی با تاکید بر اینکه «این دور از مذاکرات، فشرده‌ترین مرحله تاکنون بود»، افزود: «این گفت‌وگوها با این درک متقابل به پایان رسید که در خصوص موضوعات اساسی برای هرگونه توافق، از جمله لغو تحریم‌ها و گام‌های مرتبط با حوزه هسته‌ای، به‌صورت جزئی‌تر و دقیق‌تر به رایزنی‌ها ادامه خواهیم داد.»

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با اشاره به مذاکرات هیات‌های فنی در روز دوشنبه، عنوان گرد: «به موازات مسیر سیاسی، تیم‌های فنی در روزهای آتی در وین گرد هم خواهند آمد. ماموریت آن‌ها به همان اندازه ماموریت ما حیاتی و مهم است.»

وی در انتها تاکید کرد: «از عمان بابت میانجی‌گری‌های مستمر و موثرش قدردانی می‌کنیم و مراتب سپاس خود را از سوئیس برای میزبانی دور دیگری از مذاکرات ابراز می‌داریم.»