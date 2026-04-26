ابراهیمپور در گفتوگو با ایلنا:
برگزاری یا تعویق کنکور به محض تصمیمگیری اطلاع رسانی میشود/ امیدواریم شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم عدول کند
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره امکان تعویق کنکور سراسری با توجه به شرایط فعلی کشور، اظهار داشت: درخصوص زمان برگزاری کنکور به محض تصمیمگیری اطلاع رسانی خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در حالی که فضای آموزشی کشور در سالهای اخیر همواره با تغییرات پیدرپی در شیوه سنجش و پذیرش دانشجو همراه بوده، حالا موضوع «تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری» به یکی از مناقشهبرانگیزترین تصمیمات تبدیل شده است؛ تصمیمی که موافقان آن را گامی در جهت عدالت آموزشی میدانند و مخالفان، آن را فشاری مضاعف بر دانشآموزان، بهویژه در شرایط خاص کشور ارزیابی میکنند.
این انتقادات در شرایطی پررنگتر میشود که کشور با وضعیت جنگی و نااطمینانیهای ناشی از آن مواجه است. در چنین فضایی، بسیاری از خانوادهها و دانشآموزان با مشکلاتی فراتر از درس و آزمون دستوپنجه نرم میکنند؛ از اختلال در روند آموزش گرفته تا فشارهای روانی و اقتصادی.
فرشاد ابراهیمپور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره تلاش مجلس برای جلوگیری از تاثیر معدل یازدهم در کنکور سراسری آن هم باتوجه به شرایطی که در کشور وجود دارد، گفت: ما در مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به دنبال آن هستیم که پایه یازدهم تاثیر قطعیاش در کنکور حذف شود و تاثیرش مثبت شود.
نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه تلاش خودمان را هم داریم به کار میگیریم و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم باید موافقت کند و از مصوبه قبلی خودش عدول کند. اگر عدول کند شرایط خوب خواهد شد.
وی در پاسخ به این که باتوجه به شرایط جنگی در کشور آیا امکان دارد شورای عالی انقلاب فرهنگی از مصوبه خودش درخصوص تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور سراسری عدول کند، بیان کرد: هم امیدواریم و هم در تلاش هستیم که اعضای شورا را متقاعد کنیم.
ابراهیم پور درباره این که کشور در شرایط «نه صلح و نه جنگ» قرار دارد، آیا امکان تعویق کنکور سراسری وجود دارد، اظهار داشت: درخصوص زمان برگزاری کنکور به محض تصمیمگیری اطلاع رسانی خواهد شد.