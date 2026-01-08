خبرگزاری کار ایران
عبدی‌پور خبرداد:

کشف و توزیع ۴.۵ تن روغن احتکار شده در کوهدشت

کد خبر : 1739203
در پی اقدامات نظارتی و همکاری نزدیک اداره تعزیرات حکومتی با اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان کوهدشت استان لرستان، بیش از چهار و نیم تن روغن خوراکی احتکار شده کشف و با نظارت مسئولان، در دو مرحله میان شهروندان توزیع شد.

به گزارش ایلنا، در پی بررسی‌های میدانی و گزارش‌های مردمی مبنی بر احتکار روغن خوراکی در سطح شهرستان کوهدشت، تعزیرات حکومتی با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیربط این شهرستان موفق به شناسایی و کشف بیش از ۴.۵ تن روغن احتکار شده شدند. پس از انجام مراحل قانونی، این میزان روغن در راستای تنظیم بازار و تأمین نیاز مردم، بین شهروندان کوهدشتی توزیع گردید.

بر پایه این گزارش، سه تن از روغن‌های کشف‌شده صبح امروز و یک و نیم تن دیگر عصر با نظارت مستقیم محمد عبدی‌پور، رئیس شعبه اول تعزیرات حکومتی شهرستان کوهدشت در واحد‌های صنفی منتخب به قیمت مصوب عرضه شد.

عبدی‌پور در حاشیه این عملیات اظهار داشت: مبارزه با احتکار، گران‌فروشی و هرگونه تخلف اقتصادی از اولویت‌های اصلی تعزیرات حکومتی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است و این اداره با متخلفان در چارچوب قانون برخورد قاطع خواهد داشت.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف اقتصادی، موضوع را از طریق سامانه‌های ارتباطی ۱۳۵ اداره تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت گزارش دهند تا با اقدامات سریع و هماهنگ، از آسیب به بازار و حقوق مصرف‌کنندگان جلوگیری شود.

 

 

