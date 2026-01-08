هم برای جنگ آمادگی داریم هم برای مذاکره

به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در جمع خبرنگاران در فرودگاه رفیق حریری گفت: امروز و فردا با مقامات لبنانی دیدار خواهم کرد و هدف اول من رایزنی با دوستان و مقامات دولت لبنان در خصوص تحولات جاری در منطقه است. از آقای «خلیل حمدان» نماینده آقای «نبیه بری» تشکر می‌کنم هم به خاطر استقبال از بنده و هم صحبت‌هایی که بیان کردند.

وزیر خارجه در ادامه افزود: منطقه ما الان با چالش‌ها و تهدیدات جدی مواجه است. تهدیدهایی که به‌طور خاص از سوی رژیم صهیونیستی متوجه منطقه است، شاید هیچ‌گاه به این شدت نبوده است. در دو سال گذشته، هفت کشور منطقه از جمله ایران و لبنان مورد حمله و تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند. هنوز بخش‌هایی از خاک لبنان تحت اشغال نیروهای این رژیم است و در طول بیش از یک سال گذشته، آتش‌بسی که برقرار شده، به‌طور مستمر توسط این رژیم نقض می‌شود و به هیچ‌یک از تعهدات خود عمل نکرده است.

عراقچی ادامه داد: هدف اصلی سفر من به لبنان این است که با مقامات دولت لبنان از جمله رئیس‌جمهور محترم، رئیس مجلس، نخست‌وزیر، وزیر امور خارجه و دیگر مسئولان رایزنی نزدیک و جدی در مورد این چالش‌ها و تهدیدها داشته باشم.

وزیر خارجه با اشاره به اینکه لبنان کشور بسیار مهمی در منطقه ماست و نقش مهمی در صلح و ثبات این منطقه بازی می‌کند، افزود: ایران با همه کشورهای منطقه در حال مشورت و رایزنی و تبادل نظر است و سفر من به لبنان در زمان بسیار مهمی صورت می‌گیرد که برای این مشورت‌ها بین دو کشور است.

عراقچی هدف دوم سفر خود به بیروت را پیشبرد روابط دوجانبه بین دو کشور ایران و لبنان دانست و خاطرنشان کرد: ایران و لبنان از قدیم ارتباطات سیاسی و دیپلماتیک و تبادلات فرهنگی داشتند و ما به دنبال گسترده‌تر کردن این روابط و پیشبرد این روابط در حوزه‌های مختلف به ویژه در حوزه اقتصادی هستیم.

وی گفت: ایران به دنبال گسترش همه جانبه روابط با کل دولت لبنان است و در این سفر با وزیر اقتصاد لبنان دیدار خواهم داشت، برای اینکه روابط تجاری و اقتصادی گسترش یابد. در سال گذشته میزان تجارت بین ایران و لبنان از عدد ۱۱۰ میلیون دلار تجاوز کرده که رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و نشان می‌دهد چقدر ظرفیت‌هایی برای این روابط وجود دارد.

رئیس دستگاه دیپلماسی ایران با تاکید بر اینکه ایران و لبنان از یک فرهنگ غنی و سابقه تمدن بسیار غنی برخوردارند، ادامه داد: تبادلات فرهنگی بین دو کشور می‌تواند به گسترش دوستی و روابط مبتنی بر احترام بین دو کشور کمک کند.

عراقچی در ادامه این نشست خبری گفت: جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی، وحدت ملی و استقلال لبنان همواره حمایت کرده و خواهد کرد. موضع دولت لبنان نسبت به ایران نیز همواره همین بوده است. ما به دنبال گسترش روابط براساس احترام متقابل و برای منافع متقابل هستیم. ما در خصوص این موضوع بسیار مهم مشورت‌های نزدیک با مقامات لبنانی خواهیم داشت.

وزیر خارجه با اشاره به اینکه آمریکا و اسرائیل یک بار حمله به ایران را امتحان کردند، گفت: آنها در مقاصد خود شکست خوردند و هر بار دیگر که این تجربه را تکرار کنند، نتیجه مشابه خواهند گرفت. ما برای هر وضعیتی آمادگی کامل داریم. ما خواهان جنگ نیستیم، ولی برای جنگ آمادگی داریم. برای مذاکره هم آمادگی داریم. ولی مذاکره‌ای که براساس منافع متقابل و احترام متقابل باشد. هر موقع آمریکایی‌ها پذیرفتند که مذاکره با دیکته کردن تفاوت دارد، یک مذاکره معنادار می‌تواند شروع شود.

خلیل حمدان، نماینده رئیس پارلمان لبنان نیز پیش از سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در مراسم استقبال از عراقچی ضمن تاکید بر تمایل بیروت برای تعمیق رابطه با تهران گفت: در حال حاضر لبنان در شرایط جنگ با اسرائیل قرار دارد. لبنان به آنها که به این کشور قدرت داده اند از ملت تا ارتش و مقاومت متعهد است.

نماینده رئیس پارلمان لبنان با اشاره به اینکه خروج دشمن اسرائیلی و استقرار حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان مورد توجه ویژه دولتمردان این کشور قرار دارد، گفت: لبنان دشمن اسرائیلی را از تعرضات خود و درد و رنجی که به مردم کشور تحمیل کرده، پشیمان خواهد کرد.

خلیل حمدان در ادامه به برنامه های سفر وزیر خارجه ایران به بیروت اشاره کرده و گفت: ایران و لبنان به دنبال انعقاد قراردادهای اقتصادی با یکدیگر هستند، امری که منافع دو کشور ایران و لبنان در آن باشد.

