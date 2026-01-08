به گزارش ایلنا، برنامه کاری هفته آینده کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

روز یکشنبه (۲۱ دی‌ماه) :

در کنار برگزاری نشست هیأت‌رئیسه کمیسیون، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه وزارت آموزش‌وپرورش با حضور نمایندگان پیشنهاددهنده، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار کمیسیون قرار دارد.

همچنین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، با حضور نمایندگان پیشنهاددهنده، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه اعضای کمیسیون خواهد بود.

روز سه‌شنبه (۲۳ دی‌ماه) :

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حضور نمایندگان پیشنهاددهنده، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس در دستور کار کمیسیون آموزش قرار خواهد گرفت.

اعضای کمیسیون آموزش همچنین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور را با حضور نمایندگان پیشنهاددهنده، مسئولان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس دنبال خواهند کرد.

رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در حوزه آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز با حضور نمایندگان پیشنهاددهنده و مسئولان ذی‌ربط، از دیگر دستورکارهای این کمیسیون است.

گفتنی است، کمیته بهره‌وری و نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان روز(چهارشنبه ۲۴ دی‌ماه) بررسی گزارش دیوان محاسبات کشور درباره نحوه اجرای این قانون را در دستور کار خود دارد.

