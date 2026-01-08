به گزارش ایلنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست با کارکنان هسته گزینش، ضمن گرامی‌داشت سالروز صدور فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل گزینش و همچنین ایام مبارک ماه رجب، با قدردانی از تلاش‌های همکاران این حوزه، نقش گزینش را در «صیانت از سرمایه انسانی» و «تضمین سلامت اداری دستگاه قضایی» بسیار مهم و تعیین‌کننده توصیف کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با تأکید بر حساسیت مأموریت هسته‌های گزینش تصریح کرد: کار در حوزه گزینش، از جهات مختلف، دشوار، دقیق و بسیار حساس است؛ چراکه برخلاف رسیدگی‌های قضایی که اصل بر برائت است، در گزینش، اصل بر احراز صلاحیت اشخاص قرار دارد و این امر مستلزم بررسی دقیق مستندات، تحقیقات، استعلام‌ها و ارزیابی‌های همه‌جانبه است.

وی افزود: در گزینش، علاوه بر بررسی صلاحیت‌های عمومی و اختصاصی، در واقع درباره سرنوشت یک انسان، یک خانواده و در عین حال آینده یک مجموعه حاکمیتی تصمیم‌گیری می‌شود و این مسئولیت، دقت، انصاف و تقوای مضاعف را می‌طلبد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به سیاست «جذب حداکثری و دفع حداقلی» در چارچوب ضوابط قانونی اظهار داشت: نگاه ما در گزینش، نگاهی اسلامی، منصفانه و مبتنی بر آینده‌نگری است؛ به‌گونه‌ای که اگر فردی فاقد مشکل اساسی باشد و قابلیت رشد، اصلاح و خدمت مؤثر در دستگاه قضایی را داشته باشد، تلاش می‌شود از ظرفیت او استفاده شود، در عین حال دقت لازم برای جلوگیری از ورود اشخاص فاقد صلاحیت نیز با جدیت اعمال می‌شود.

القاصی با بیان اینکه گزینش‌گران خود باید الگوی عمل به شاخص‌ها و معیار‌های قانونی و اخلاقی باشند، گفت: آنچه از دیگران مطالبه می‌کنیم، باید پیش از آن در رفتار و عملکرد خودمان متجلی باشد؛ چراکه این رویکرد، موجب خیر، برکت و جلب رضایت الهی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌های گزینشی خاطرنشان کرد: امروز دستگاه قضایی استان تهران به‌شدت نیازمند نیروی انسانی کارآمد است و تأخیر در فرآیند جذب، مستقیماً بر کیفیت خدمات‌رسانی به مردم اثر می‌گذارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان، با قدردانی مجدد از تلاش‌های کارکنان هسته گزینش، ابراز امیدواری کرد: با توکل به خداوند متعال و با تشخیص صحیح، دقت در تصمیم‌گیری و رعایت حقوق افراد، بتوان وظایف سنگین محوله را به‌گونه‌ای انجام داد که رضایت مردم و رضایت الهی حاصل شود.

