طباطبایی:

جای نگرانی در توزیع و قیمت کالاهای اساسی نیست

جای نگرانی در توزیع و قیمت کالاهای اساسی نیست
معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری گفت: ‎پزشکیان با قوت در میانه میدان حاضر است و جای هیچ نگرانی در تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی نیست.

به گزارش ایلنا، سید مهدی طباطبایی در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت:

در جلسه سه‌ساعته رئیس‌جمهور در بانک مرکزی با حضور تعدادی از مدیران عالی اجرایی که تا پاسی از شب ادامه یافت راهکارهای عملیاتی تضمین امنیت غذایی و معیشت مورد بررسی قرار گرفت. دکتر ‎پزشکیان با قوت در میانه میدان حاضر است و جای هیچ نگرانی در تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی نیست.

 

