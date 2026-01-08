خانه



طباطبایی:

جای نگرانی در توزیع و قیمت کالاهای اساسی نیست

معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهوری گفت: ‎پزشکیان با قوت در میانه میدان حاضر است و جای هیچ نگرانی در تأمین، توزیع و قیمت کالاهای اساسی نیست.