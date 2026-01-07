به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، این نشست به ریاست مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف کشور و رؤسای اتاق‌های اصناف استان‌ها برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی مسائل و مشکلات صنوف تولیدی و توزیعی کشور برگزار شد، رؤسای اتاق‌های اصناف استان‌ها به بیان مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اصناف پرداختند که از جمله آن‌ها می‌توان به ضرورت ارائه خدمات روان‌تر به مردم، کمبودها و مشکلات بازار، ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی، مسائل شهرک‌های صنفی، مشکلات بیمه و تأمین اجتماعی، تداخل مجوزهای گردشگری با فعالیت اصناف، مسائل مالیاتی، برگزاری نمایشگاه‌ها و نیاز به تسهیلات بانکی اشاره کرد.

دوستی ضمن قدردانی از نقش تاریخی و ارزشمند اصناف در همراهی با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین حضور مؤثر در مقاطع حساس کشور، بر لزوم تسهیل فعالیت‌های صنفی تأکید کرد.

وی بلافاصله ضمن پیگیری از دستگاه‌های ملی و استانی، دستور اقدام برای حل برخی از مشکلات مطرح‌شده را صادر کرد.

در این جلسه مقرر شد مسائل و مشکلات اصناف به صورت مستمر از طریق طرح در ستاد رفع موانع اصناف و کارگروه‌های استانی در قالب جلسات ثابت و با مسیرهای تعریف‌شده پیگیری و تا دستیابی به نتیجه نهایی به طور مستمر گزارش‌ گرفته شود.