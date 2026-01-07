خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نشست معاون اقتصادی وزیر کشور با رؤسای اتاق‌های اصناف استان‌ها

نشست معاون اقتصادی وزیر کشور با رؤسای اتاق‌های اصناف استان‌ها
کد خبر : 1738993
لینک کوتاه کپی شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در نشستی با رئیس و اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران و رؤسای اتاق‌های اصناف سراسر کشور، مشکلات مطرح‌شده در نشست را شنید و دستور پیگیری فوری آن‌ها را از طریق ستاد رفع موانع و کارگروه‌های استانی صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور، این نشست به ریاست مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور و با حضور قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران، اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف کشور و رؤسای اتاق‌های اصناف استان‌ها برگزار شد.
در این جلسه که با هدف بررسی مسائل و مشکلات صنوف تولیدی و توزیعی کشور برگزار شد، رؤسای اتاق‌های اصناف استان‌ها به بیان مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اصناف پرداختند که از جمله آن‌ها می‌توان به ضرورت ارائه خدمات روان‌تر به مردم، کمبودها و مشکلات بازار، ناهماهنگی‌های بین‌دستگاهی، مسائل شهرک‌های صنفی، مشکلات بیمه و تأمین اجتماعی، تداخل مجوزهای گردشگری با فعالیت اصناف، مسائل مالیاتی، برگزاری نمایشگاه‌ها و نیاز به تسهیلات بانکی اشاره کرد.
دوستی ضمن قدردانی از نقش تاریخی و ارزشمند اصناف در همراهی با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همچنین حضور مؤثر در مقاطع حساس کشور، بر لزوم تسهیل فعالیت‌های صنفی تأکید کرد.
وی بلافاصله ضمن پیگیری از دستگاه‌های ملی و استانی، دستور اقدام برای حل برخی از مشکلات مطرح‌شده را صادر کرد.
در این جلسه مقرر شد مسائل و مشکلات اصناف به صورت مستمر از طریق طرح در ستاد رفع موانع اصناف و کارگروه‌های استانی در قالب جلسات ثابت و با مسیرهای تعریف‌شده پیگیری و تا دستیابی به نتیجه نهایی به طور مستمر گزارش‌ گرفته شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی