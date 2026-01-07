پیام سخنگوی وزارت امور خارجه درباره دیدار و گفتگو با سفیر هند در تهران

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در این خصوص در شبکه ایکس نوشت:

امروز با سفیر هند در تهران، آقای رودرا گوراو شرشت، دیدار کردم. گفتگوی مفیدی درباره تاریخ چند هزارساله روابط فرهنگی و تمدنی ایران و هند داشتیم.

در هفتاد و پنجمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین ایران و هند، ما مصمم به تقویت بیش از پیش پیوندهای دوجانبه بر اساس منافع متقابل و میراث مشترک هستیم.

