هیچ کمبودی در کالاهای اساسی نداریم

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: علیرغم اینکه اصطلاحاً می‌گوییم آزادسازی اتفاق افتاده، اما در حوزه معیشت و غذای مردم چیزی به نام آزادسازی نداریم. برای نهاده‌ها و محصولات کشاورزی سقف قیمتی مشخص شده و تولیدکنندگان می‌توانند زیر نرخ تعیین شده با یکدیگر رقابت کنند، اما هرکس از سقف قیمت عبور کند، قطعاً با موانع نظارتی، تعزیراتی و برخوردهای قانونی مواجه خواهد شد و بازار نیز به‌صورت جدی کنترل می‌شود.

نوری با رد هرگونه کمبود کالا در بازار گفت: هیچ کمبودی در محصولات نداریم، آمادگی‌ها برای تأمین و تدارک کالاها صورت گرفته و موجودی کالا در انبارهای کشور به حد کافی است. در مبادی ورودی کشور نیز بیش از ۶ میلیون تن کالا در حال ورود یا موجود است.

وی درباره وضعیت روغن در بازار نیز گفت: ذخایر روغن هم در اختیار دولت و هم در اختیار بخش خصوصی به میزان کافی وجود دارد. به محض اعلام قیمت‌های جدید که از دیروز اجرایی شده، فرآیند بسته‌بندی و توزیع با سرعت بیشتری آغاز شده و برخی محصولات نیز که آماده بودند، قیمت‌های آن‌ها اصلاح شد. از ظهر دیروز توزیع روغن با قیمت‌های جدید شروع شده و ظرف امروز و فردا قفسه‌های فروشگاه تکمیل خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به حمایت از تولیدکنندگان اشاره کرد و افزود: یکی از نکات مهم، حمایت از بهره‌برداران ابتدای زنجیره، به‌ویژه دامداران و مرغداران به‌خصوص واحدهای کوچک و روستایی است که نیاز به سرمایه در گردش آن‌ها به‌صورت ناگهانی افزایش پیدا می‌کند. در همین راستا ۵۰ هزار میلیارد تومان خط اعتباری از بانک مرکزی برای بانک کشاورزی اختصاص داده شده و ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک کشاورزی نیز پیش‌بینی شده است.

نوری ادامه داد: استفاده از ظرفیت سامانه بازارگاه، خرید و فروش اعتباری نهاده‌ها از واردکنندگان به تولیدکنندگان و سایر ابزارهای حمایتی در دستور کار قرار دارد و در صورت نیاز این حمایت‌ها افزایش خواهد یافت.ما همواره شنونده نقدها، پیشنهادات و تذکرات نمایندگان هستیم و معتقدیم دقیق‌ترین اطلاعات از متن جامعه از طریق نمایندگان به دولت منتقل می‌شود و با اشتیاق آن‌ها را می‌پذیریم.

به گزارش خانه ملت، وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه این طرح طی دو مرحله در کشور اجرا شده و ما نقاط قوت و ضعف این دو مورد را مرور کرده‌ایم خاطرنشان کرد: در گذشته برای رفع مشکلات به وجود آمده در اجرای طرح اصلاح تخصیص ارز به واردات کالاهای اساسی باید 10 الی 15 روز منتظر تشکیل شورای اقتصادی و یا هیات دولت می‌شدند. برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته، کمیته‌ای با اختیارات هیئت دولت و پس از تأیید رئیس‌جمهور تشکیل شده که به‌صورت روزانه در بانک مرکزی جلسات تصمیم‌گیری داریم تا اگر ایراد یا اشکالی در اجرا به‌وجود آمد، در لحظه برای آن تصمیم‌گیری شود.

نوری در پایان گفت: با تمام قوا و با جدیت این طرح را پیش می‌بریم و مطمئن هستیم اجرای آن در نهایت به گشایش‌های اقتصادی، افزایش بهره‌وری، ارتقای کیفیت تولید، رونق صادرات محصولات کشاورزی و استفاده بهتر از ظرفیت‌های خالی صنایع کشور منجر خواهد شد.