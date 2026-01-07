ثبت نام داوطلبان انتخابات میاندوره مجلس خبرگان رهبری از ۱۹ دی ماه آغاز می شود

وی افزود: فرایند شروع اجرایی کار از نوزدهم دی ماه، یعنی روز جمعه همین هفته آغاز خواهد شد و ثبت نام از داوطلبان در فرمانداری های مرکز استان انجام می شود.

داوطلبان می توانند از ساعت ۸ صبح مراجعه حضوری داشته باشند به فرمانداری مرکز استان. فرمانداری شهرستان قم و ستاد انتخابات کشور واقع در وزارت کشور نیز پذیرای داوطلبان است، به این معنا که داوطلبان می توانند برای هر استانی که تمایل دارند ثبت نام را انجام بدهند.

اسلامی با بیان اینکه مدت ثبت نام ۷ روز است، گفت: ثبت نام از جمعه نوزدهم دی ماه آغاز می شود و تا پنجشنبه ۲۵ دی ماه ادامه دارد و هر روز از ساعت ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر انجام می شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور درباره مدارک مورد نیاز داوطلبان تصریح کرد: فرمی در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و فرایند به صورت سیستمی و سامانه ای انجام می شود. اطلاعات افراد شامل اصل شناسنامه، مدرک سطح ۴ حوزه و دو قطعه عکس دریافت می شود و تکمیل پرسشنامه نیز صورت می گیرد.

وی ادامه داد: ثبت نام با حضور ناظر شورای نگهبان انجام می شود و در پایان یک کد رهگیری در اختیار داوطلب قرار می گیرد. کلیه فرایندهای بعدی در چارچوب فرایندهای نظارتی انجام می شود و نتایج صلاحیتی از سوی شورای نگهبان اعلام خواهد شد

اسلامی خاطرنشان کرد: بررسی صلاحیت داوطلبان از ۲۹ دی ماه در شورای نگهبان آغاز می شود و نهایتا آغاز تبلیغات انتخابات ۲۶ فروردین سال ۱۴۰۵ خواهد بود.

وی درباره شرایط قانونی داوطلبان گفت: طبق ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مدرک سطح ۴حوزه ملاک است و داوطلبان باید حداقل ۴۰ سال سن داشته باشند که این موضوع با احراز شناسنامه و مدارک مستند بررسی می شود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور افزود: در خصوص نیاز به آزمون، این موضوع در اختیار شورای نگهبان است و در صورت لزوم، اطلاع رسانی خواهد شد. چنانچه داوطلبان پیش از این در انتخابات شرکت کرده باشند، نیازی به آزمون مجدد نخواهند داشت.

اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود در رادیو گفت‌وگو به انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اشاره کرد و گفت: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یازدهم اردیبهشت ۱۴۰۵ برگزار می شود و ثبت نام شوراهای شهر از ۲۱دی ماه آغاز خواهد شد. ثبت نام شوراهای شهر به صورت غیرحضوری و از طریق پنجره واحد وزارت کشور انجام می شود و داوطلبان کد رهگیری دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: ثبت نام شوراها ۷ روز ادامه دارد و از بیست و یکم تا بیست و هفتم دی ماه انجام می شود. ثبت نام شوراهای روستاها نیز ۴ بهمن ماه خواهد بود.

سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پایان گفت: داوطلبان حتما دقت داشته باشند فرایند ثبت نام، به ویژه ثبت نام غیرحضوری، را در روزهای ابتدایی انجام دهند تا مشکلی برای ثبت نام ایجاد نشود.