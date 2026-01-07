معاون سابق اجرایی نیروی زمینی ارتش درگذشت
معاون سابق اجرایی نیروی زمینی ارتش و از یادگاران هشت سال دفاع مقدس، دار فانی را وداع گفت.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ جانباز کیومرث شرفی، معاون سابق اجرایی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و از پیشکسوتان و یادگاران پرافتخار هشت سال دفاع مقدس، پس از سالها خدمت صادقانه به میهن اسلامی، در سن ۶۲ سالگی دعوت حق را لبیک گفت و به همرزمان شهیدش پیوست.
مراسم تشییع و تدفین جانباز سرافراز امیر سرتیپ کیومرث شرفی، روز پنجشنبه، ۱۸ دی ماه، ساعت ۹ صبح از تیپ ۳۱۶ شهید قهرمان نیروی زمینی ارتش به سمت باغ بهشت انجام میشود.
مرحوم امیر سرتیپ کیومرث شرفی، متولد ۱۳۴۲ شهر اسدآباد همدان و از فرماندهانِ جنگ تحمیلی بود که هشت سالِ دفاع مقدس در خطِ مقدم حضور داشت و در عملیاتهای مهم و حساس بسیاری شرکت داشت و به درجه جانبازی نائل شد.
او در سال ۱۳۶۲ به استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران در آمد و فعالیت نظامی خود را در خلال جنگ ایران و عراق در نیروی زمینی ارتش آغاز و پس از جنگ، مراتب فرماندهی را در تیپ ۱۲۸ سنندج و تیپ ۲۲۸ سقز از لشکر ۲۸ پیاده کردستان طی کرد.
وی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ فرمانده لشکر ۲۸ کردستان بود، از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۵ بهعنوان جانشین فرمانده قرارگاه منطقهای شمالغرب نزاجا فعالیت میکرد، از سال ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۶ فرماندهی قرارگاه منطقهای شمالغرب را برعهده داشت و در فاصله سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ معاون عملیات نیروی زمینی ارتش بود. وی در سال ۱۳۹۸ به درجه سرتیپی نائل و در اردیبهشتماه ۱۴۰۰ نیز معاون اجرایی فرمانده نیروی زمینی ارتش شد.