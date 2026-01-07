طرح بزرگ نهضت ملی مسکن که از ۷ سال قبل آغاز شده، در حال تکمیل است

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: در پی برگزاری جلسه‌ای در خصوص باک پُر و کارنه‌تیر که بالاخره مشمول ترانزیت هم می‌شود صحبت شد، ما و وزارت امور خارجه در حال انجام تلاش‌های خود هستیم تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم و پیگیر هستیم. این اقدامات و پیگیری‌هایی که در حال انجام است، دوطرفه است و طرف مقابل هم باید این هماهنگی‌ها را انجام دهد. تلاش خود را انجام می‌دهیم تا ان‌شاءالله بتوانیم مشکلات را برای آن‌ها کمتر کنیم. مشکلاتی وجود دارد که با دیپلماسی‌ای که داریم، حل می‌شود و در حال حاضر نیز ارتباط زیادی دارد.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود تأخیر چندساله در تحویل واحدهای مسکن ملی، آغاز ثبت‌نام‌های جدید با چه برنامه‌ای انجام می‌شود تا مشکلات گذشته تکرار نشود، تصریح کرد: اولاً موضوعی که از شش سال و نیم تا هفت سال پیش شروع شده است، در حال تکمیل شدن است. ما ان‌شاءالله تا پایان سال، تمام تلاش‌مان این است که حدود هفتاد هزار واحد دیگر نیز تکمیل شود و تحویل داده شود. به‌هرحال با تمام مشکلاتی که وجود دارد، تمام تلاش خود را می‌کنیم. بیشترین تمرکز ما نیز این است که هم‌زمان با تکمیل و تحویل واحدها، آماده‌سازی‌ها انجام شود و خدمات ارائه شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بخش اعظم این پروژه‌ها روی زمین‌های متعلق به خود دولت و وزارت راه و شهرسازی است و به‌صورت تهاتری در حال انجام است. اما در رابطه با ثبت‌نام جدید، بررسی‌هایی انجام داده‌ایم و به استانداران نیز ابلاغ کرده‌ایم. ما در شهرهایی که اکثریت آن‌ها شهرهای کوچک و میانی هستند، بررسی‌هایی انجام داده‌ایم. بعضاً برخی از شهرهای ما زمین‌های آماده واگذاری به مردم دارند و در آن مناطق نیز تقاضا وجود دارد. این موضوع اعلام شده است که در شهرهایی که زمین آماده‌سازی‌شده وجود دارد و متقاضی زمین هم هست، قطعاً تسهیل انجام می‌دهیم تا زمین به مردم تقدیم شود.

