رحیمی در جمع خبرنگاران:
برای کالاهای مشمول کالابرگ سقف قیمت تعیین شده است
وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه در طرح جدید کالابرگ قیمتگذاری حذف نشده است، گفت: ستاد تنظیم بازار برای تمامی کالاهای مشمول کالابرگ حداکثر قیمت تعیین کرده و هرگونه فروش بالاتر از نرخ مصوب، گرانفروشی محسوب شده و با برخورد قانونی سازمان تعزیرات حکومتی مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، امینحسین رحیمی روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در طرح جدید کالابرگ، شاید این تصور ایجاد شود که دیگر قیمتگذاری وجود ندارد، در حالی که ستاد تنظیم بازار برای تمامی کالاهایی که به صورت کالابرگ توزیع میشود، سقف قیمت تعیین کرده و همه تولیدکنندگان و واردکنندگان موظف به رعایت این قیمتها هستند.
وی با تأکید بر اینکه نظارتها به طور جدی برقرار است، افزود: دستگاههای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، اصناف و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان مرجع رسیدگیکننده به حسن اجرای طرح، در این زمینه ورود کردهاند.
وزیر دادگستری ادامه داد: اجرای این طرح از امروز چهارشنبه ۱۷ دیماه آغاز شده است و اگر در روزهای گذشته افزایش قیمتی مشاهده شده، باید گفت این قیمتها رسمی نبوده و مربوط به بازار سیاه است؛ قیمتهای رسمی کالابرگ از امروز در فروشگاهها اعمال میشود.
رحیمی تصریح کرد: هر فروشندهای که برخلاف مصوبه ستاد تنظیم بازار حتی مبلغ اندکی بیشتر از نرخ مصوب دریافت کند، مرتکب گرانفروشی شده و سازمان تعزیرات حکومتی قطعاً با آن برخورد قانونی خواهد کرد.
وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی حداکثر قیمتها را به تولیدکنندگان و واردکنندگان اعلام کرده و آنها موظف هستند نرخهای مصوب را روی کالاها درج کنند. همچنین بازرسان وزارت صمت، جهاد کشاورزی، اصناف و سازمان تعزیرات مسئولیت کنترل و نظارت بر قیمتها را بر عهده دارند.
وزیر دادگستری با اشاره به کالاهای تولیدشده پیش از اجرای طرح گفت: این کالاها نمیتوانند با نرخهای قبلی عرضه شوند و طبق مصوبه دولت، لیستبرداری و حسابرسی میشوند. در این زمینه تولیدکنندگان و واردکنندگان با وزارت جهاد کشاورزی طرف هستند و نباید هیچ دوگانگی قیمتی در بازار وجود داشته باشد.
رحیمی خاطرنشان کرد: با انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره تولید به مصرفکننده نهایی، قاعدتاً قیمت دستوری تعیین نمیشود، اما به دلیل آغاز اجرای طرح و برای ایجاد نظم و تعادل در عرضه و تقاضا، ستاد تنظیم بازار سقف قیمتها را با توافق تولیدکنندگان مشخص کرده است.
وی در پایان یادآور شد: پیش از این دولت به تولیدکنندگان یارانه میداد و قیمتگذاری انجام میشد، اما اکنون تنها سقف قیمت تعیین شده و انتظار میرود این نرخها بهطور کامل رعایت شود.