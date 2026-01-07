به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره پخش صدای آواز خواندن خانم‌ها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در پاسخ به این سوال که آیا برای بالا بردن جذابیت برای مخاطبان این کار صورت گرفته است، گفت: ضوابطی داریم گاهی رعایت نمی‌شود تذکر هم می‌دهیم ولی ضوابط ما تغییری نکرده است.

انتهای پیام/