واکنش جبلی به آواز خواندن خانمها در رسانه ملی
رئیس سازمان صدا سیما به این شائبه که پخش صدای آواز خواندن خانمها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای بالا بردن جذابیت برای مخاطبان صورت گرفته است، پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، پیمان جبلی در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره پخش صدای آواز خواندن خانمها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و در پاسخ به این سوال که آیا برای بالا بردن جذابیت برای مخاطبان این کار صورت گرفته است، گفت: ضوابطی داریم گاهی رعایت نمیشود تذکر هم میدهیم ولی ضوابط ما تغییری نکرده است.