کشف سه انبار احتکار روغن خوراکی در جهرم
بهنام امیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم از کشف سه انبار احتکار روغن خوراکی در جریان بازرسی از بازار این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا، امیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان جهرم گفت: در جریان بازرسی از بازار توزیع کالاهای اساسی در شهرستان جهرم، بالغ بر ۱۰ هزار بطری و قوطی روغن خوراکی که بهصورت غیرقانونی احتکار شده بود؛ شناسایی و بلافاصله دستور تشکیل پرونده قضایی جهت برخورد قانونی با متخلفان صادر شد.
وی افزود: بهمنظور حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تنظیم بازار، دستور توزیع فوری روغنهای مکشوفه به نرخ مصوب دولتی صادر شد که مرحله نخست توزیع انجام شده و مراحل بعدی نیز طبق برنامهریزی ادامه خواهد داشت.
دادستان جهرم تصریح کرد: اطلاعرسانی زمان و نحوه ادامه توزیع روغنهای خوراکی از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان انجام میشود.
امیری تأکید کرد: دستگاه قضایی با هرگونه احتکار، گرانفروشی و اخلال در نظام توزیع کالاهای اساسی قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اجازه سو استفاده از نیاز کالاهای مصرفی مردم را نخواهد داد.