صباح زنگنه نماینده دائم ایران در سازمان کنفرانس اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از وقایع ونزوئلا و درس‌های که می‌تواند برای ایران در زمینه همکاری‌های بین‌المللی داشته باشد، گفت:‌ سقوط یا گروگان گرفتن مادورو پدیده مهمی است که باید به آن توجه کرد. تمامی کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی باید برای مقابله با این نوع اقدامات خود را بسیج کنند. از یک نظر دیگر، آمریکا عملاً همه مقررات و قوانین بین‌الملل یعنی تمامی عهدنامه‌ها، قطعنامه‌ها و قواعد حقوق بین‌الملل را کنار گذاشته است.

آمریکا با دستگیری مادورو بدعت خطرناکی را ایجاد کرد

وی ادامه داد: این موضوع یک خطر بزرگ است که می‌تواند توسط دیگر کشورها هم انجام شود و استدلال کنند که اگر آمریکا چنین کرده، آنها هم می‌توانند با کشورهای ضعیف‌تر یا کشورهایی که مدعی هستند، اقدام مشابهی انجام دهند. به عنوان مثال، ممکن است رئیس‌جمهور تایوان یا زلنسکی اوکراین را دستگیر کنند و سایر کشورهایی که با کشورهای کوچکتر مشکل دارند، بهانه پیدا کنند که می‌توانند چنین اقداماتی را انجام دهند.

ونزوئلا باید با آمریکا گفت‌وگو می‌کرد

این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با بیان اینکه این اقدامات اتفاق افتاده در ونزوئلا به معنای آن است که شیرازه روابط بین‌الملل و روابط بین کشورها به شدت لرزان و شکننده خواهد شد، عنوان کرد: در زمینه تاثیرات بر جمهوری اسلامی ایران، برخی از نویسندگان سعی کرده‌اند شباهت‌سازی ایجاد کنند، در حالیکه جمهوری اسلامی ایران به شدت با ونزوئلا تفاوت دارد و به عنوان حیات خلوت آمریکا محسوب نمی‌شود. ونزوئلا حیاط خلوت آمریکا است و برای همین ایالات متحدا توانست با یک پرش در این زمینه اقدامی صورت دهد.

وی افزود: ونزوئلا می‌توانست با آمریکا گفت‌وگو کند و روی استخراج نفت مشترکاً کار کنند و به منافعی برای مردم ونزوئلا نیز برسند. اما این اقدام، زورگویانه و با توسل به قدرت بود که طبعاً نه مورد پذیرش مردم و نه مورد پذیرش اتباع این کشور در خود آمریکا قرار خواهد گرفت. اتباع زیادی از ونزوئلا در آمریکا وجود دارند و همچنین کشورهایی مانند کوبا که به آمریکا نزدیک هستند، می‌توانند علیه این رویه در محافل بین‌المللی و در سطح رسانه‌ای و سیاسی خود تأثیرگذار باشند.

ایران نفت خود را به کشورهایی می‌فروشد که مایل نیستند از دلار استفاده کنند

زنگنه با بیان اینکه شرایط ایران با این وضعیت ونزوئلا تفاوت‌های زیادی دارد، اظهار کرد: ایران یک کشور بزرگ و مستقل است و هیچ‌گونه مطالبات آمریکایی از نظر نفت یا استفاده یا عدم استفاده از دلار و پترو دلار ندارد. ایران نفت خود را به کشورهایی می‌فروشد که مایل نیستند از دلار استفاده کنند. ونزوئلا قربانی این تحولات و روش‌های جدید حکمرانی در حوزه نفت و قیمت‌گذاری نفت به دلار شد که این کشور را از معادلات خارج کرد. البته مسائل و پیامدهای این حرکت هنوز روشن نیست و معلوم نیست که مردم این توهین و این اقدام خلاف قانون در معادلات بین‌المللی را بپذیرند یا خیر.

حضور جاسوسان اسرائیلی در ایران

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی درباره تحولات اخیر در ایران و اظهارنظر مقامات آمریکایی‌ و اسرائیلی در خصوص اعتراضات مردم کشورمان بیان کرد: آمریکا و اسرائیل به دنبال چنین فعل و انفعالاتی هستند و حتی آقای پمپئو صراحتاً اعلام کرد که جاسوسان اسرائیلی در ایران نفوذ و حضور دارند؛ این موضوع معنا دارد.

صحبت‌های ترامپ دخالت در امور ایران است

وی اضافه کرد: آقای ترامپ گفته حاضر هستیم از تظاهرکنندگان دفاع و حمایت کنیم. این نوع صحبت‌ها، بیشتر جنبه روانی و تبلیغاتی دارد و تشویق به اقدامات خشونت بار است و این صحبت‌ها گوینده خودش را محکوم می‌کند و به معنای دخالت مستقیم در امور یک کشور مستقل محسوب می‌شود و اگر ایران بخواهد در مقابل این روش خود اقداماتی انجام دهد، نه آمریکا و نه اسرائیل نمی‌توانند معترض شوند.

هم مقامات آمریکا و هم مقامات رژیم صهیونیستی در یک کاخ شیشه‌ای قرار دارند

این دیپلمات ایرانی با تشریح وضعیت اسرائیل توضیح داد: شکنندگی داخل جامعه اسرائیل و تعدد جهت‌گیری‌ها در جامعه آمریکا چیز کمی نیست و در حقیقت، هم مقامات آمریکا و هم مقامات رژیم صهیونیستی در یک کاخ شیشه‌ای قرار دارند. با سنگ انداختن به جریان‌های داخل ایران و حمایت از آن‌ها، عملاً کاخ شیشه‌ای خود را مورد تهدید قرار خواهند داد.

آن‌هایی روحیه ملی دارند بازیچه اسرائیل نمی‌شوند

وی خاطرنشان کرد: مردم آگاهی بیشتری پیدا کرده‌اند که چه کسانی به دنبال افزایش تنش در ایران هستند. آنهایی که روحیه ملی دارند، افرادی که در جنگ دوازده روزه دیدیم، حاضر نخواهند بود بازیچه اسرائیل یا آمریکا شوند. در چنین شرایطی مسئولیت مسئولین کشور، مسئولین انتظامی و مسئولین امنیتی در شناسایی نیروهای وابسته به اسرائیل یا آمریکا بیشتر می‌شود.

انتهای پیام/