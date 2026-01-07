نشست غیرعلنی مجلس با حضور برخی از مقامات اقتصادی دولت

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی از برگزاری نشست غیرعلنی امروز مجلس خبر داد و گفت: از دقایقی پیش نشست غیرعلنی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی دیگر از مسئولان در حال برگزاری است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نشست غیرعلنی با حضور وزرای دولت و با هدف بررسی مسائل اقتصادی کشور برگزار شده است.

