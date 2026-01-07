خبرگزاری کار ایران
گودرزی خبر داد:

نشست غیرعلنی مجلس با حضور برخی از مقامات اقتصادی دولت

نشست غیرعلنی مجلس با حضور برخی از مقامات اقتصادی دولت
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس از برگزاری نشست غیرعلنی مجلس با حضور برخی از وزرای دولت چهاردهم خبر داد.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی از برگزاری نشست غیرعلنی امروز مجلس خبر داد و گفت: از دقایقی پیش نشست غیرعلنی با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و جمعی دیگر از مسئولان در حال برگزاری است.

نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این نشست غیرعلنی با حضور وزرای دولت و با هدف بررسی مسائل اقتصادی کشور برگزار شده است.

