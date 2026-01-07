محمد رسول شیخی زاده نماینده مردم کردستان و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره ورود نیروهای امنیتی به بیمارستانی در ایلام و پرتاب گاز اشک‌آور در بیمارستان سینا در تهران در روزهای گذشته گفت: اتفاقاتی که اخیر در بیمارستان‌ها از جمله بیمارستانی در ایلام افتاده است به نظرم من حتی مورد تایید نیروهای نظامی و امنیتی هم نیست.

وی ادامه داد: بیمار در هر نقطه‌ای در دنیا باشد باید مورد رسیدگی قرار بگیرد و باید برای نجات جان وی اقدام شود و این یک اصل پزشکی پذیرفته شده است و قطعاً و قطعاً هم کمیسیون بهداشت در این زمینه ورود خواهد کرد.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید کرد: البته در یکی دو روز گذشته در این باره ورودی در کمیسیون صورت نگرفته بود رئیس کمیسیون هم حضور نداشتند اما قطعا به این موضوعات ورود خواهیم کرد و نقش نظارتی خود را حتما انجام خواهد داد.

شیخی زاده گفت: کمیسیون حتما از نیروهای امنیتی و انتظامی در این باره توضیح خواهد خواست و دستگاه قضایی هم باید به این موضوع ورود کند و باید این موضوعات هم بررسی و رسیدگی شود. به هیچ عنوان نباید در هیچ بیمارستانی در کشور شاهد چنین تصاویر و اتفاقاتی باشیم و این موضوع اصلا قابل قبول نیست.

