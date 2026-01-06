خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دستیار رسانه‌ای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:

هیچ دانشجویی از ⁧ دانشگاه بیرجند⁩ اکنون در بازداشت نیست

هیچ دانشجویی از ⁧ دانشگاه بیرجند⁩ اکنون در بازداشت نیست
کد خبر : 1738458
لینک کوتاه کپی شد.

​دستیار رسانه‌ای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشت: با پیگیری دکتر سیمایی و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط هیچ دانشجویی از ⁧ دانشگاه بیرجند⁩ «اکنون» در بازداشت نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدعلی دادگسترنیا، دستیار رسانه‌ای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر روابط عمومی وزارت علوم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با پیگیری دکتر سیمایی و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط هیچ دانشجویی از ⁧ دانشگاه بیرجند⁩ «اکنون» در بازداشت نیست. با تأکید بر حفظ حرمت دانشگاه، رؤسای دانشگاه‌ها طبق دستورالعمل صادرشده موظف به پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه برای حل مسائل هستند.

اتفاقات تلخ در دانشگاه‌ها نشان می‌دهد عدول از منطق دانشگاهی و تجویز برخوردهای خودسرانه نمی‌تواند راه‌حل باشد. همه‌ ذی‌نفعان دانشگاه باید آگاهانه مراقبت کنند تا فضای اعتراض و گفتگو، خشن و تنش‌زا نشود تا دانشگاه امن بماند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی