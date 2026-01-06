به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدعلی دادگسترنیا، دستیار رسانه‌ای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر روابط عمومی وزارت علوم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با پیگیری دکتر سیمایی و هماهنگی با نهادهای ذی‌ربط هیچ دانشجویی از ⁧ دانشگاه بیرجند⁩ «اکنون» در بازداشت نیست. با تأکید بر حفظ حرمت دانشگاه، رؤسای دانشگاه‌ها طبق دستورالعمل صادرشده موظف به پرهیز از رفتارهای سلیقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه برای حل مسائل هستند.