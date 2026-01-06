دستیار رسانهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری:
هیچ دانشجویی از دانشگاه بیرجند اکنون در بازداشت نیست
دستیار رسانهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نوشت: با پیگیری دکتر سیمایی و هماهنگی با نهادهای ذیربط هیچ دانشجویی از دانشگاه بیرجند «اکنون» در بازداشت نیست.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدعلی دادگسترنیا، دستیار رسانهای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و مدیر روابط عمومی وزارت علوم در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «با پیگیری دکتر سیمایی و هماهنگی با نهادهای ذیربط هیچ دانشجویی از دانشگاه بیرجند «اکنون» در بازداشت نیست. با تأکید بر حفظ حرمت دانشگاه، رؤسای دانشگاهها طبق دستورالعمل صادرشده موظف به پرهیز از رفتارهای سلیقهای و استفاده از ظرفیتهای دانشگاه برای حل مسائل هستند.
اتفاقات تلخ در دانشگاهها نشان میدهد عدول از منطق دانشگاهی و تجویز برخوردهای خودسرانه نمیتواند راهحل باشد. همه ذینفعان دانشگاه باید آگاهانه مراقبت کنند تا فضای اعتراض و گفتگو، خشن و تنشزا نشود تا دانشگاه امن بماند.»