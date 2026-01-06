ورود شورای حل اختلاف به حوزه صنوف بزرگ؛
بررسی تأسیس شعبه اختصاصی برای اتحادیه بارفروشان تهران
نشست سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران با رئیس اتحادیه بارفروشان تهران با حضور قائممقام شورای حل اختلاف استان، با هدف بررسی و برنامهریزی برای افتتاح شعبه شورای حل اختلاف ویژه این اتحادیه برگزار شد.
به گزارش ایلنا، نشست حجتالاسلام والمسلمین علی نجفی سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران، با اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان تهران، با حضور شمسالدین جلیلی پیران قائممقام شورای حل اختلاف استان تهران با محوریت بررسی مقدمات و ضرورت افتتاح شعبه شورای حل اختلاف ویژه اتحادیه بارفروشان برگزار شد.
در این نشست، بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای شورای حل اختلاف در جهت حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات صنفی، کاهش ورودی پروندهها به مراجع قضایی و تسریع در رسیدگی به دعاوی مرتبط با فعالیتهای صنفی اتحادیه بارفروشان تأکید شد.
سرپرست شورای حل اختلاف استان تهران با اشاره به سیاستهای تحولی دستگاه قضا و تأکید ریاست قوه قضاییه بر توسعه صلح و سازش در تمامی حوزهها، ایجاد شعب تخصصی شورای حل اختلاف در بستر اتحادیهها و اصناف را اقدامی مؤثر در راستای پیشگیری از اختلافات و ارتقای فرهنگ سازش دانست.
در ادامه این نشست، اکبر یاوری رئیس اتحادیه بارفروشان تهران ضمن استقبال از این طرح، آمادگی اتحادیه را برای همکاری و فراهمسازی بسترهای لازم جهت راهاندازی شعبه شورای حل اختلاف اعلام کرد.
در پایان مقرر شد اقدامات اجرایی و هماهنگیهای لازم برای افتتاح شعبه شورای حل اختلاف ویژه اتحادیه بارفروشان تهران در دستور کار قرار گیرد.