خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور معاون اول قوه قضاییه؛

مجمع عمومی بنیاد تعاون زندانیان برگزار شد

مجمع عمومی بنیاد تعاون زندانیان برگزار شد
کد خبر : 1738343
لینک کوتاه کپی شد.

معاون اول قوه قضاییه گفت: بنیاد تعاون زندانیان به‌واسطه مأموریت‌های حمایتی خود، مسئولیت مهمی در صیانت از منابع و هدایت صحیح آنها در راستای اهداف تعیین‌ شده دارد و این مهم، مستلزم نظارت دقیق و مستمر است.

به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، مجمع عمومی بنیاد تعاون زندانیان برای گزارش سال مالی با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.

در این نشست، گزارش حسابرسی و گزارش بازرسی قانونی بنیاد تعاون زندانیان به‌عنوان محور اصلی دستورکار، به‌صورت جامع مورد استماع و بررسی قرار گرفت.

این مجمع با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، نوروزی رئیس هیئت مدیره، جهانگیر نائب رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره بنیاد تعاون زندانیان و معاونان ذی‌ربط برگزار شد و در جریان آن، هر یک از اعضای مجمع و مسئولان مربوطه، گزارشی از حوزه مأموریت خود، وضعیت عملکرد، اقدامات انجام‌شده و مسائل مرتبط با سال مالی ارائه کردند.

حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این نشست با تأکید بر اهمیت شفافیت، قانون‌مداری و پاسخگویی در نهادهای وابسته، اظهار داشت: بنیاد تعاون زندانیان به‌واسطه مأموریت‌های حمایتی خود، مسئولیت مهمی در صیانت از منابع و هدایت صحیح آنها در راستای اهداف تعیین‌ شده دارد و این مهم، مستلزم نظارت دقیق و مستمر است.

وی با اشاره به ارائه گزارش حسابرس مستقل و گزارش بازرس قانونی افزود: بررسی منظم گزارش‌های حسابرسی و بازرسی قانونی و اجرای دقیق پیشنهادها و ملاحظات مطرح‌شده، نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از بروز تخلفات و افزایش کارآمدی مجموعه خواهد داشت.

 خلیلی همچنین بر ضرورت تقویت نظام‌های کنترلی و نظارتی تأکید کرد و گفت: استمرار ارزیابی عملکرد و پایش دقیق فرآیندهای مالی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های صحیح‌تر و بهبود عملکرد بنیاد تعاون زندانیان است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح منابع و ارتقای بهره‌وری در فعالیت‌های اقتصادی و حمایتی بنیاد باید به‌گونه‌ای باشد که بیشترین اثرگذاری را در مسیر توانمندسازی زندانیان و حمایت از خانواده‌های آنان به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی