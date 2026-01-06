با حضور معاون اول قوه قضاییه؛
مجمع عمومی بنیاد تعاون زندانیان برگزار شد
معاون اول قوه قضاییه گفت: بنیاد تعاون زندانیان بهواسطه مأموریتهای حمایتی خود، مسئولیت مهمی در صیانت از منابع و هدایت صحیح آنها در راستای اهداف تعیین شده دارد و این مهم، مستلزم نظارت دقیق و مستمر است.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، مجمع عمومی بنیاد تعاون زندانیان برای گزارش سال مالی با حضور معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
در این نشست، گزارش حسابرسی و گزارش بازرسی قانونی بنیاد تعاون زندانیان بهعنوان محور اصلی دستورکار، بهصورت جامع مورد استماع و بررسی قرار گرفت.
این مجمع با حضور حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، نوروزی رئیس هیئت مدیره، جهانگیر نائب رئیس هیئت مدیره و اعضای هیئت مدیره بنیاد تعاون زندانیان و معاونان ذیربط برگزار شد و در جریان آن، هر یک از اعضای مجمع و مسئولان مربوطه، گزارشی از حوزه مأموریت خود، وضعیت عملکرد، اقدامات انجامشده و مسائل مرتبط با سال مالی ارائه کردند.
حجت الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه در این نشست با تأکید بر اهمیت شفافیت، قانونمداری و پاسخگویی در نهادهای وابسته، اظهار داشت: بنیاد تعاون زندانیان بهواسطه مأموریتهای حمایتی خود، مسئولیت مهمی در صیانت از منابع و هدایت صحیح آنها در راستای اهداف تعیین شده دارد و این مهم، مستلزم نظارت دقیق و مستمر است.
وی با اشاره به ارائه گزارش حسابرس مستقل و گزارش بازرس قانونی افزود: بررسی منظم گزارشهای حسابرسی و بازرسی قانونی و اجرای دقیق پیشنهادها و ملاحظات مطرحشده، نقش مؤثری در ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از بروز تخلفات و افزایش کارآمدی مجموعه خواهد داشت.
خلیلی همچنین بر ضرورت تقویت نظامهای کنترلی و نظارتی تأکید کرد و گفت: استمرار ارزیابی عملکرد و پایش دقیق فرآیندهای مالی، زمینهساز تصمیمگیریهای صحیحتر و بهبود عملکرد بنیاد تعاون زندانیان است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح منابع و ارتقای بهرهوری در فعالیتهای اقتصادی و حمایتی بنیاد باید بهگونهای باشد که بیشترین اثرگذاری را در مسیر توانمندسازی زندانیان و حمایت از خانوادههای آنان به همراه داشته باشد.