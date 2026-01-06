حسینی در تذکر شفاهی:
مردم چه گناهی کردهاند که دولت کار را رها کرده است
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس گفت: آقای رئیس جمهور نوکری مردم که گفتید، معنایش گرانی است!
به گزارش ایلنا، فتح الله حسینی در نشست علنی صبح امروز (سهشنبه ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی خود، گفت: انتظار میرود شخص آقای قالیباف با کمک نمایندگان، تخلفی که دیوان محاسبات در رابطه با دولت اعلام کرده را پیگیری کنند.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس خطاب به رئیس جمهور، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی کار بسیار خوبی بود و با حذف ارز چندنرخی، جلوی فساد گرفته میشود؛ در این راستا قیمتها باید مدیریت شوند و یارانهای که به مردم داده میشود نیز معادل مابهالتفاوت افزایش داشته باشد.
وی ادامه داد: طی چند روز گذشته شاهد بروز مشکلات و افزایش قیمتها در بازار هستیم. مردم چه گناهی کردهاند که دولت کار را رها کرده است؛ مسئول این امور چه کسی است؟ چرا بیثباتی در بازار مدیریت نمیشود؟ دولت باید از مردم فقیر و نیازمند مراقبت کند.
حسینی خطاب به رئیس جمهور، تصریح کرد: بانکها به جوانان وام ازدواج نمیدهند و برخی بیش از یک سال در صف قرار گرفتهاند و حتی هیچ فردی مسئولیت این موضوع را قبول نمیکند؛ در این میان باید اذعان کرد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان قابل قبول نیست و این مسئله باید با میزان نرخ تورم مطابقت داشته باشد. تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به کجا رسیده است؟ چرا مشکل این افراد حل نمیشود.
نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس بیان کرد: آقای رئیس جمهور نوکری مردم که گفتید، معنایش گرانی است! امروز گرانی ایجاد کردید در حالی که باید نوکری مردم میکردید.
وی خاطرنشان کرد: امروزه ۵۰ هزار جانباز و ۵۰ هزار رزمنده معسر در کشور نیازمند برقراری حقوق معیشتی هستند؛ انتظار میرود دفترچه بیمه برای ۱۵۰ هزار رزمنده فاقد درآمد که در دفاع مقدس حضور داشتند اقدام شود.